(ANSA) – Roma – Il clima locale del 2023 tocca Calabasas, che ha registrato una qualità media del 20% rispetto all’anno precedente, uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy, il migliore al mondo per varietà, qualità. e versatile.

Lezioni di intaglio per Ognissanti, a partire dal Circo Massimo di Roma, ma anche ricette di cuochi contadini. Dalla teglia al taglio, si vende a 1,5-2 euro al chilo, ma il doppio se sbucciato e affettato, spiega Goldredetti.

Se la disponibilità di zucca viene ridotta dalla grandine e dal sole, quella che sopravvive è di ottima qualità, dolce, secca, adatta per tortelli, capellacchi e ravioli. In totale, sono circa 2.000 gli ettari coltivati ​​in Italia, suddivisi principalmente tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, seguiti da Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana.

Si tratta quasi tutti di prodotti destinati al consumo alimentare, anche se è in crescita la coltivazione di varietà a scopo ornamentale o “da competizione”, con esemplari di peso superiore ai mille chilogrammi.

Goldretty ricorda che per legge deve essere specificata la provenienza delle zucche fresche intere, ma non di quelle tagliate o lavorate o dei semi di zucca classici. Nei primi sette mesi del 2023 l’Italia ha importato il 7% in più rispetto al 2022, con 12,7 milioni di kg in arrivo per l’intero anno.

Per intagliare una vera zucca di Halloween, Goldretty consiglia di sceglierne una tra i cinque e i dieci chili, rotonda e senza difetti, perché la superficie è liscia e facile da lavorare; Prima di tagliarlo, occorre tracciare le linee della “faccia” sul guscio e, una volta aperto, scavare con un cucchiaio per eliminare la polpa, le fibre e i semi. Per proteggerlo è meglio tenerlo lontano da fonti di calore, immergerlo in olio vegetale e immergerlo in acqua dolce ogni 4-5 giorni. (ANSA).