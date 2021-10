In Italia non permetteranno ad Ericsson di giocare in Serie A; L’Inter lo venderà

Il Il futuro di Christian Eriksen è ancora nell’aria, Più di prima, dopo l’ultimo espressioni Di Inter di Milano Lo rivela il tavolo italiano Le autorità di quel paese non permetteranno a Dan di giocare in Serie A. Quindi pensa di venderlo.

Erickson è scomparso Nella prima partita Danimarca Nel passato Euro 2020 Dopo non ha più giocato. FtuE l’operazione è stata eseguita e ne hanno messo uno Defibrillatore nel cuore, permette di fare attività fisica ma almeno non è più in Italia.

Divieto di Ericsson dall’Italia

Un passo Pubblicazione Che è stato lanciato ionMilano der, Dopo una riunione dei suoi azionisti, ha rivelato, Almeno in questa stagione e Il prossimo è in sospeso Ericsson non può tornare in tribunale Perché ufficiali Considera che non importa, Ma hanno chiarito che “è possibile in altri paesi”.

“Sebbene Condizioni attuali del giocatore Non nel modo in cui lo consentono Disco Esercizio sportivo in Italia, Lo stesso Può essere raggiunto in altri paesi Il giocatore, quindi, può riprendere l’attività agonistica”, ha riferito l’Inter.

Con queste parole Ci sono due cose intuitivamente, L’Inter ha mostrato. Il Primo È davvero Non indosserà la maglia almeno per i prossimi mesi E questo lunedìLa mancata azione comporterà una perdita economica La sua vendita è un’opzione latente.

Il La FIFA si è occupata dello stipendio di Ericsson un “dovuto”Sicuro‘Fornisce Giocatori, Anche Ti sarà utile essere a conoscenza di entrambi i tipi di espressioni di due parole e Non possono giocare per 28 giorni o più. Tuttavia, l’Inter deve portare lo stipendio residuo fino alla fine del suo contratto.

Prima della tua ferita, Ericsson è valutato 18 milioni di euro, Ma dopo la disattivazione, Il suo valore è diminuito. Vogliono venderlo per ridurre le perdite, ma vogliono comunque vedere un Paese senza restrizioni come l’Italia, e poi un club lo vuole ingaggiare.