In Italia non sparano solo sui radar, sparano su di loro

Vi abbiamo già parlato in diverse occasioni delle azioni del gruppo FleximanOpera in Italia e Dedicato alla rimozione dei radar di velocità con il metodo di segare i pali che li trattengono.

Le autorità italiane sono sulle tracce di questi gruppi attivi di vandalismo, che solitamente lasciano manifesti firmati sulla scena avvertendo di attività future o già svolte.

Fleximan è ben organizzatoe studiare attentamente l'ambiente in cui verrà attivato il radar prima di procedere. Il gruppo opera nel nord Italia.

Ma proprio agli antipodi italiani, in particolare San Filippo in Palmi, (Calabria)Il radar shot-up è apparso meno frequentemente. Fino a trenta colpi Sono stati però registrati nella struttura radar, che non ha subito danni significativi e resta operativa.

Lo stesso dispositivo elettronico è stato dato alle fiamme qualche mese fa, e poi ricostruito. Sui fatti stanno indagando sia la Polizia locale che i Carabinieri.

I residenti della zona hanno protestato contro il radar fin dalla sua installazione, poiché è uno dei più violati del Sud Italia. Ma i calabresi si sa, risolvono i problemi a modo loro.