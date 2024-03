In Italia sono stati salvati 57 asini grazie alla sottoscrizione popolare

Roma (EFE) 49 di loro sono stati sacrificati.

“Le mule di San Posidonio (Nord) completate all'asta sono salve. Grazie alla grande agitazione e alla grande sottoscrizione popolare, che è riuscita a raccogliere più di 56.000 euro, l'associazione Horse Angels, che ha lanciato una raccolta fondi online, ha acquistato 57 asini. Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali (OIPA) sul loro sito web.

Unità di tanti italiani

Foto d'archivio di un asino che trasporta l'acqua. EFE/Carlos Ramirez

Gli asini sono stati “vittime di procedura fallimentare e sono stati messi all'asta come semplici 'beni mobili'. L'aggiudicazione è stata di 33.000 euro, di cui 40.326 in totale comprese le spese accessorie”, ha spiegato l'Oipa, suscitando un'ondata di solidarietà tra molti italiani nel riconoscere l'opera situazione pericolosa degli animali.

49 asini sono stati dichiarati idonei alla macellazione

È stata avviata un'importante raccolta fondi da Fate dei cavalli1.400 donatori hanno partecipato questo martedì, dopo un'asta durata sei ore e mezza che ha permesso loro di acquistare 49 asini dichiarati idonei al sacrificio.

L'OIPA è “soddisfatta di questo felice esito, ma è inaccettabile che esseri senzienti vengano messi all'asta come automobili, biciclette, impianti industriali e vari altri beni”, ha affermato l'organizzazione.

Un branco di asini. EFE/ José Mendes

“La vendita all'asta di animali è una pratica amministrativa non etica in cui gli animali sono trattati come mera merce. In questo senso, la legge italiana è lontana dalla modifica del Trattato di Lisbona del 2007, che tutela gli animali come 'esseri senzienti'.

Gli asini di San Poseidonio possono vivere tranquillamente

Adesso “gli asini di San Poseidonio possono vivere circondati da sicurezza e amore”.

“Possono essere adottati da ogni parte del mondo per garantire una vita sicura e dignitosa” Grazie a Horse Angels, hanno assicurato che “l'acquisizione di animali è solo una tappa nel percorso di questo progetto per garantire un futuro sostenibile agli asini”. ” e organizza visite e incontri per i sostenitori degli animali.