In Italia stanno creando un avatar che parli il linguaggio dei segni

Un'azienda italiana ha realizzato un avatar parlante il linguaggio dei segni in tempo reale per non udenti con l'obiettivo di promuovere la filosofia della “tecnologia inclusiva”, hanno affermato oggi i suoi ideatori al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, ​​in Spagna.

Con Algho, la prima piattaforma di intelligenza conversazionale sviluppata interamente in Italia da QuestIT, agli utenti sordi è sufficiente accendere la telecamera e iniziare a parlare con i segni, e l'avatar comprende le richieste e genera risposte adeguate nella lingua dei segni.

Questa traduzione simultanea per non udenti e ipoudenti, lanciata lo scorso anno, è stata realizzata da QuestIT in collaborazione con il Santa Sierra Fab Lab dell'UNIC e l'Istituto di Scienze e Tecnologie Cognitive (ISTC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). .

“Permette agli utenti non udenti di comunicare senza problemi con il management e le organizzazioni”, ha spiegato Francesco Elmi, direttore di QuestIT.

Con 15 anni di esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale (AI), QuestIT della Toscana italiana ha creato assistenti virtuali per collaborare all'adattamento delle aziende in settori come turismo, ospitalità, servizio clienti, sanità, settore bancario o pubblica amministrazione.

Questi assistenti virtuali sono capaci di stabilire relazioni empatiche attraverso l'analisi delle espressioni, della semantica e degli stati d'animo.

L'avatar può essere installato su computer, tablet, smartphone o totem e interagire con gli utenti attraverso una webcam.

Hanno anche lanciato una piattaforma di clonazione vocale per le persone che hanno perso la voce a causa di infortuni o patologie.

“Siamo impegnati a favore della tecnologia inclusiva come strumento a beneficio delle persone che non possono permettersi la nostra vita quotidiana”, sottolinea Elmi.

“In un'epoca in cui si teme l'intelligenza artificiale (AI), il lavoro può migliorare molte vite”, ha concluso.

Con informazioni da Télam