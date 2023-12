In Italia viene alla luce una città romana con teatro e porto che resistette alla crisi dell’impero

Si sa che solo tre città dell’antica Roma furono benedette Giulio Cesare COME Patrono Comune. Interamna lirenasUn insediamento situato su un terrazzo fluviale al centro della valle del fiume Liri, principale via di comunicazione al centro della penisola italiana, ricevette questa prebenda nel 46 aC, probabilmente perché il dittatore romano interpretò come tale questa popolazione strategica. Un’enclave preziosa per consolidare il suo appoggio durante la guerra civile che lo contrappose a Pompeo Mago e ai suoi successori.

Nonostante questo curioso rapporto con Cesare, Non era un posto separato. Fondata come colonia latina nel 312 a.C. e in un territorio che vide la guerra tra Romani e Sanniti tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C., la città ad un certo punto svanì nell’oblio. Vecchio. Tra il 1978 e il 1983, quando un gruppo di archeologi canadesi decise di esplorare il sito, non furono trovati resti di moderni campi coltivati. I loro risultati, basati principalmente sulla distribuzione di frammenti di contenitori di ceramica, hanno registrato la massima ricchezza di Intaramna. II-I secolo a.C. e la sua occupazione fu drasticamente ridotta nel I secolo d.C

Tuttavia, un progetto archeologico guidato dall’Università di Cambridge ha combinato lo scavo del terreno con le più recenti tecniche non invasive. Uno sviluppo urbano molto diversificato e complesso. L’insediamento, che conobbe uno sviluppo sostenuto tra l’età repubblicana e l’inizio di quella imperiale, non mostrò reali segni di declino fino alla fine del III secolo d.C. Sfida l’idea del ritiro Nella penisola italiana di allora, secondo Alessandro Lanaro, professore di studi classici al British Centre e autore dello studio pubblicato nel vol. L’urbanistica romana in Italia Lì vengono presentati i risultati del lavoro scientifico.

Nuove analisi su decine di migliaia di vasi di ceramica comune e anfore recuperati da un sito nel sud della regione Lazio indicano che il declino di Interamna Lyrenas ebbe inizio. 300 Anni dopo il previsto. D’altro canto, uno studio geofisico sistematico ha rivelato uno sviluppo urbano sorprendente della città, che al suo apice si sarebbe estesa per circa trenta ettari. Un teatro particolare con un tetto rettangolareUna basilica, un porto fluviale, tre complessi termali – di cui uno è una grande piscina circondata da un portico -, magazzini o case che ospitano circa 2.000 persone.

“È molto raro in Italia, ma è un sito instabile e nessuno ha provato a scavarlo. Non c’è nulla in superficie, nessuna prova visibile di edifici, solo frammenti di ceramiche rotte. Ma quello che abbiamo trovato non era un ristagno. . ., tutt’altro, ma Una città prospera che affronta tutte le sfide 900 anni”, sintetizza Lanaro. L’enclave fu abbandonata verso la metà del VI secolo, prima dell’invasione longobarda, poiché non è documentata alcuna prova di violente distruzioni.

“Non stiamo dicendo che questa città sia speciale, è più emozionante di così”, dice il ricercatore. “Crediamo che in Italia ci siano molte città romane di medie dimensioni Hanno semplicemente resistito. “Quello che sta succedendo è che gli archeologi stanno iniziando a utilizzare le tecniche e gli approcci giusti per osservare questo fenomeno.”

Intrattenimento artistico della scena teatrale Interramna Lirenas vista dalla platea.

La squadra di Lanaro sta effettuando prospezioni con il georadar (GPR) in un’area vicino al fiume Liri, che nell’antichità era navigabile, come testimonia un progetto. L’imperatore Claudio Vi individuarono un grande magazzino (400×12 metri), un tempio e un complesso termale per aumentarne la portata deviando le acque di un vicino lago. Secondo la sua descrizione si trattava di un porto fluviale in uso tra il I secolo aC e il IV secolo dC “Questi luoghi non richiedevano solo depositi: le persone trascorrevano molto tempo lavorando e riposando nei dintorni. Avevano bisogno di tutti i tipi di strutture Proprio come quello che vediamo qui”, afferma l’archeologo.

“Questo porto fluviale consentiva all’Interramna Lirenas di beneficiare del commercio tra i principali centri di Aquinum e Cassinum a nord, e Minterne e la costa tirrenica a sud-est. Ciò sarebbe stato fondamentale per il successo della città”, afferma Lanaro. Sono venuti alla luce scavi nelle vicinanze del foro Una ventina di edifici con patio potrebbero aver funzionato come mercati chiusi (Massella), magazzini pubblici (Harria), scuole (Scuola) e appartamenti (Backup) e quel supporto Importanza commerciale della città. È documentato anche un altro luogo che potrebbe aver funzionato come mercato di capre e bovini.

Una vista drone degli scavi sulla strada che separa il teatro e la basilica.

Alessandro Lanaro

Nella zona a nord del foro gli archeologi hanno scoperto i resti di un teatro rialzato su una terrazza all’aperto e con una capienza di 1.500 spettatori. Probabilmente Sponsorizzato da un liberto di famiglia benestante Chiamato Anoptes, la cosa più notevole era che era coperto, un miglioramento significativo nella sua acustica, e che aveva marmo importato da tutto il Mediterraneo. “Un edificio così raffinato Non si adatta all’idea di un luogo remoto e decadente. Era un importante status symbol e mostrava la ricchezza, il potere e l’ambizione della città”, sottolinea l’archeologo, aggiungendo che fu in uso fino al III-IV secolo d.C.