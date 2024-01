In Nicaragua si ricorda il ritorno al potere del governo sandinista

Durante il suo discorso quotidiano alla stampa Citizen Power, la Vice Presidente ha sottolineato che il popolo nicaraguense è pieno di fede e di amore e ha sottolineato che vive in un tempo di pace e di vittorie.

Ha aggiunto: “Questo è il nostro popolo che ha combattuto per la pace (…) e batte in armonia con i buoni cuori, le buone intenzioni e la buona speranza che prevalgono in molte parti del mondo dove le persone lottano per la vittoria”.

Il grande leader sandinista ha accennato al percorso che hanno intrapreso e ha commentato che sono stati ispirati dalle grandi battaglie combattute per amore e ha descritto ogni momento di coraggio che hanno avuto come una storia gloriosa.

“È una storia che ci ispira ogni giorno e ci spinge avanti, rafforzandoci con l’esempio di tante persone, tante famiglie, che hanno dato tutto per vivere come facciamo oggi in pace, tranquillità e sicurezza e andare avanti”. Confermare.

Murillo ha sottolineato le scuole costruite nella prima fase della rivoluzione e come gli oppositori hanno lavorato per distruggere tutto.

“Tutto è stato costruito per migliorare la vita, e il male, la perversione, gli stessi demoni con maschere e costumi, magari diversi in ogni momento, sono venuti a distruggere ciò che era stato costruito”, ricorda.

Ha aggiunto che il Nicaragua è arrivato ad un altro momento dopo molte battaglie e in cui i nemici hanno seminato odio, terrore, male, cattiva volontà, cattivo cuore, egoismo, avarizia, avarizia e sottomissione.

Ha sottolineato: “17 anni fa siamo venuti a combattere, abbiamo vinto e abbiamo ricominciato a costruire, per vivere e costruire per vivere meglio, e questo è quello che stavamo facendo, e ne è valsa la pena”.

Il Vice Presidente ha sottolineato i risultati di questa seconda fase della Rivoluzione Sandinista, che ha ripristinato il diritto della popolazione all’istruzione pubblica e alla sanità gratuita, oltre alla costruzione di case e ospedali, nonché alla costruzione e all’ampliamento di strade, oltre ad altri progetti volti a sviluppare l'economia. il Paese e la lotta alla povertà.

“(…) Eccoci qui, sappiamo che ci sono sempre strade accidentate e difficili, ma ehi, con la luce di quello spirito potente e universale, quella straordinaria energia che riempie il Nicaragua, siamo capaci, coesi, coerenti e soprattutto determinato ad andare avanti attraverso la promozione della pace e del benessere per le famiglie nicaraguensi.

D’altra parte, ha sottolineato che c’è chi crede che, indossando una falsa santità, continuerà a lasciarsi ingannare, perché la santità è una cosa pericolosa e difficile da raggiungere.

Quanto è difficile, ed è per questo che dico falsa santità, falso amore, false prediche, apparentemente pie; Murillo ha sottolineato che questa è la condizione degli agenti politici e che la politica peggiore è quella che non serve il bene.

jha/ybv