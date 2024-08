In occasione dell’anniversario di una settimana dell’insediamento del presidente Luis Abinader nella Repubblica Dominicana

Abinader e Raquel Peña hanno prestato giuramento il giorno prima rispettivamente come Presidente e Vicepresidente della Repubblica Dominicana, per un secondo mandato fino al 2028, in una cerimonia tenutasi nella sala principale del Teatro Nazionale, per la prima volta al di fuori del Congresso .

Parlando al pubblico, l’eminente uomo ha sottolineato che, durante il suo secondo mandato al governo, anche se il Partito Rivoluzionario Moderno avrà la maggioranza per realizzare qualsiasi riforma, rispetterà il suo impegno nei confronti del popolo dominicano. “Essendo fedele alle mie convinzioni, userò questa maggioranza solo a beneficio del Paese e della democrazia”, ​​ha detto.

Ha annunciato che lunedì prossimo presenterà all’autorità legislativa un progetto di legge che cerca di introdurre uno “scudo” nella Costituzione che renda impossibile il potere presidenziale dopo i due mandati attualmente contemplati dalla Magna Carta.

Affermando che questo sarà un periodo di trasformazioni che continueranno a cambiare la Repubblica Dominicana, ha affermato che la riforma costituzionale sarà seguita da altre riforme di grande importanza volte a migliorare il benessere dei cittadini e a gettare le basi per lo sviluppo sostenibile della Repubblica Dominicana. nazione.

Venerdì pomeriggio, il Capo dello Stato ha prestato giuramento ai membri del suo governo, e in questa occasione ha espresso loro che “la vostra lealtà va al Paese, al governo, e non solo a una persona o a un presidente”. la loro lealtà è verso le loro persone, e questo li porta a lavorare non solo in modo efficiente, ma anche in modo onesto e trasparente”.

Successivamente, ha partecipato alla cerimonia del 161° anniversario della restaurazione della Repubblica Dominicana, presso la Cattedrale del Primate americano.

Sua Eccellenza il Presidente aveva deposto una corona sull’altare della nazione in ricordo della riforma e in occasione del suo insediamento a Presidente della Repubblica.

Accompagnato dalla vicepresidente Raquel Peña e dalla first lady Raquel Arbaje, il capo dello Stato si è recato alla tomba dei padri della patria Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella e Francisco del Rosario Sánchez, per lasciare la sua offerta in segno di rispetto . Per i costruttori di nazioni.

Nel suo discorso di giuramento, Abi Nader ha sottolineato che questa impresa di restaurazione è estremamente importante per i domenicani perché il 16 agosto 1863 iniziò la consacrazione del senso della Dominica per il quale i Padri Fondatori avevano lottato.

