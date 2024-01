In ottobre è prevista la Conferenza transnazionale sull'istruzione in Bolivia

Si tratta, ha sottolineato in conferenza stampa, di “una sfida molto importante lanciata dal nostro fratello, il presidente Lucio (Luis Arce), con l'obiettivo di modificare, migliorare e approfondire la qualità dell'educazione, che è un impegno verso la società, i genitori e il popolo boliviano”. “.

Barry ritiene che l'istruzione sia la base dello sviluppo sociale ed economico del Paese.

Al-Malik ha osservato che al forum parteciperanno i settori accademici e sociali, come i sindacati degli insegnanti nelle aree urbane e rurali, i consigli scolastici, gli studenti, le popolazioni indigene, le università e altre organizzazioni e istituzioni.

Ha sottolineato che da tutti arriveranno proposte per migliorare la qualità del sistema educativo nello Stato Plurinazionale.

L'istruzione in Bolivia oggi è lungi dall'essere un fattore di sviluppo del paese, ha criticato il 12 aprile il presidente Luis Arce, che ha esortato a lasciarsi alle spalle le questioni settoriali e ha invitato ad andare verso la soluzione dei problemi strutturali.

Ha sottolineato che “Purtroppo l’istruzione è in pericolo, c’è un deterioramento della qualità dell’istruzione, e dobbiamo cominciare a smettere di parlare di salari e questioni settoriali per parlare della questione educativa in modo assolutamente serio e responsabile”. .”

Al-Wajhi ha sottolineato, durante un'intervista speciale al programma Noches sin trugua sul canale Cadena A, che con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'istruzione, l'osservatorio in materia è stato trasferito dal Ministero dell'Istruzione al Ministero della Pianificazione così che questa attività potrebbe essere attivata. Uno strumento per lo sviluppo, la crescita e le opportunità per il Paese, valutando al tempo stesso l'apprendimento degli studenti.

In questa direzione, Arsi ha espresso che il governo ha accolto favorevolmente l’idea di tenere una Conferenza nazionale sull’istruzione nel 2024, che sarebbe lo spazio ideale per discutere di questioni strutturali.

A questo proposito ha sottolineato che, in quanto professore universitario, è molto interessato a partecipare.

Raccomandava che, nell'ambito della modernizzazione del curriculum, si ponesse l'accento su discipline quantitative come matematica, fisica, chimica e biologia, oltre alla lingua inglese che considerava essenziale per migliorare le conoscenze scientifiche, oltre alla lingua materna.

Ha commentato: “Trascorriamo 12 anni a scuola e dovrebbero insegnarci l'inglese, ma gli studenti delle scuole superiori conoscono l'inglese? Come valuti le tue conoscenze di matematica al momento dell'esame di ammissione all'università? Ci sono problemi di scrittura, ortografia e comprensione della lettura che devono essere risolti, non sedendosi e negoziando più o meno ore, o facendo più o meno bagagli.

OMR/JPY