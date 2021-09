In quale anno Jeff Bezos ha rimosso Carlos Slim dal rating miliardario?

Carlos Slim era l’uomo più ricco del mondo nel 2010, attualmente detenuto dall’uomo d’affari americano Jeff Bezos (Immagini: EFE // Cuartoscuro/Moisés Pablo)

Nel 2010, un uomo d’affari messicano Carlos Slim Helu Incoronato l’uomo più ricco del mondoCon una fortuna stimata di $ 53.000 milioni. Con questo numero è riuscito a decollare Bill Gates, informatico e cofondatore di Microsoft. Sebbene il proprietario del Grupo Carso sia stato la persona più ricca del pianeta per quattro anni, nel 2014 è stato nuovamente sostituito da Gates a causa di una riforma delle telecomunicazioni approvata in Messico durante quell’anno, secondo gli specialisti.

Da allora, Il “magnate delle telecomunicazioni” scende nella classifica annuale degli imprenditori miliardari del mondo Attualmente è classificato n. 16 nella popolare classifica di ForbesCon una fortuna fino a 55.930 milioni di dollari USA. Anche se Selim ha mantenuto il secondo posto miliardari Per due anni, nel 2016 si è classificato quarto e Nel 2017, è stato rovesciato Jeff Bezos, il primo uomo d’affari che riuscì ad accumulare una fortuna di 12 personalità; Amancio Ortega, Proprietario del conglomerato tessile Inditex e Mark ZuckerbergProgrammatore e co-fondatore del social network Facebook.

Il fondatore e CEO di Amazon è riuscito a spostare la fortuna di Saleem, con un patrimonio netto di 72,8 miliardi di dollari, 18.300 milioni di dollari in più rispetto alla fortuna registrata anche dal proprietario di América Móvil. secondo ForbesNel 2017, Bill Gates ha guidato la piattaforma dei miliardari. Warren Buffett, investitore e imprenditore americano noto anche come “l’Oracolo di Omaha”, è stato introdotto per la prima volta da Jeff Bezos, che era al quinto posto un anno prima.

Jeff Bezos è entrato nella piattaforma degli imprenditori miliardari nel 2017 (Foto: EFE/Blue Origin)



Secondo l’elenco dei miliardari, Quando Jeff Bezos ha ottenuto il terzo posto nella classifica annuale, la fortuna di Carlos Slim è stata stimata in $ 54,5 miliardi.. Solo dal 2015 al 2016, l’imprenditore messicano è stato considerato uno dei più grandi perdenti nella classifica, in quanto la rivista americana ha stimato che in quel periodo la sua fortuna è scesa di oltre 25.000 dollari USA.

Va notato che il fondatore e CEO del negozio online di Amazon è stato quello che ha realizzato il maggior profitto nel 2017, aggiungendo $ 27,6 miliardi alla sua fortuna. Questa non era la prima volta che Bezos estrometteva SlimDa allora secondo la lista dei miliardari BloombergL’uomo d’affari nato ad Albuquerque è riuscito a superare la fortuna del magnate delle telecomunicazioni di $ 1 miliardo nel 2015, che all’epoca era di $ 57,2 miliardi.

La fortuna dell’uomo d’affari messicano nel 2017 ha superato quella di Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos e Amancio Ortega (Foto: Luis Antonio Rojas/Bloomberg)

attualmente, Il proprietario del gigante dell’e-commerce ha una fortuna cumulativa di $ 177.000 milioni, il che significa che ha $ 121.070 milioni in più di Carlos Slim. Per darci un’idea di quanto sia lontano, si traduce approssimativamente con l’intera ricchezza attualmente di proprietà dell’uomo d’affari Bill Gates, che Per diversi anni il primo posto sono stati i combattimenti con Selim.

Bezos è diventato miliardario per la prima volta nel 1998, un anno dopo che Amazon è diventato pubblico come libraio online. A quel tempo, l’azienda stava appena iniziando ad espandere i libri precedenti consentendo ai clienti di acquistare CD online. Nel corso dei due decenni successivi, l’attività di Amazon iniziò ad espandersi in altri settori. Nel 2005, l’azienda ha lanciato l’ormai famoso servizio di abbonamento Presidente, che offre la consegna gratuita ai clienti che pagano un canone mensile di 99 pesos.

