“In questa edizione gli scrittori locali hanno avuto lo stesso spazio dei personaggi noti”, ha detto Liliana Peralta.

La Fiera del Libro 2024 si è conclusa domenica con grande partecipazione, alla presenza del sindaco della città Othar Macharasvili insieme a Liliana Peralta, capo del Ministero della Cultura, che ha guidato l’organizzazione dell’evento comunale; Allo stesso tempo erano presenti direttori di diverse istituzioni, come Lidia Blanco, Rettore dell’Università di San Juan Bosco.

In conversazione con CronacaLiliana Peralta ha sottolineato cosa ha lasciato un’altra versione della fiera del libro a Comodoro Rivadavia. “Abbiamo trascorso undici giorni di fiera, il che è fantastico, abbiamo visto come le persone hanno partecipato e come continuano a partecipare anche nell’ultimo giorno di oggi (ieri).” Soprattutto, avendo raggiunto uno degli obiettivi fondamentali, che è quello di far sì che la mostra possa essere fruibile non solo dagli adulti, ma anche dai nostri giovani, bambini e adolescenti, in questo senso abbiamo potuto allestire diversi spazi affinché i bambini possano fruire , viaggiare e intervenire in ognuno di questi luoghi.

Allo stesso modo, il ministro della Cultura ha sottolineato ancora una volta la presenza: “Per noi è una doppia soddisfazione, il fatto di poter proseguire su questa strada e di poter acquisire nuovi lettori. Si punta sempre a far venire i lettori e acquistare quei libri che vengono presentati ogni anno nel ruolo di Editoria e diverse biblioteche. In questo caso abbiamo visto che i bambini non solo hanno visitato gli spazi preparati per loro, ma il tour è stato attraverso l’intera mostra. In questa edizione abbiamo potuto avere editori locali oltre a editori di Buenos Aires, e abbiamo avuto presenze da altre province come Neuquén, Santa Cruz e il vicino Cile, questo dimostra che la crescita della mostra è enorme”.

Nell’ambito di questa edizione, il funzionario ha elogiato l’ampiezza e la diversità presentata da questo evento con la partecipazione di diversi attori locali e nazionali. “Non solo portiamo scrittori eccezionali dalla Fiera di Buenos Aires, ma diamo anche uno spazio molto importante ai nostri scrittori. Ci sono state molte presentazioni di scrittori che hanno pubblicato edizioni dei loro libri con il Fondo Municipale dell’Editoria e di altri scrittori che sono venuti. presentare i loro libri provenienti da luoghi diversi. Viene dato loro lo spazio Nello stesso modo in cui è stato dato ai grandi scrittori che anche il pubblico attende, perché sono i grandi scrittori che hanno ricevuto il maggiore afflusso di pubblico.

In conclusione, Peralta ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno del sindaco Macharasvili affinché possa portare avanti il ​​lavoro che considera culturale. “Sono al secondo mandato come Ministro della Cultura, ma il primo è con Othar, che devo ringraziare per la fiducia che mi ha dato per lavorare in totale libertà, e per aver potuto lavorare a questa nuova edizione della mostra che si distingue sempre per i contenuti Quest’anno è stata una mostra moderna e interattiva che unisce ciò che è scritto “Con ciò che è digitale, e ci sono state molte presentazioni di libri digitali, ma questa cosa di poter vedere come i ragazzi hanno girato e comprato. , possiamo vedere nel caffè culturale chi legge il fumetto e chi legge il libro non è un percorso facile, ma ci stiamo arrivando poco a poco”.

L’Università è presente anche in questa nuova edizione

In conversazione con CronacaLidia Blanco, Rettore dell’Università di San Juan Bosco, ha espresso il suo apprezzamento per questo evento culturale di cui la Casa dell’Educazione è stata ancora una volta protagonista. “Mi sembra che questa nuova edizione della fiera del libro superi ogni anno le altre e sia stata un pieno successo con attività e conferenze culturali e scientifiche che hanno apprezzato giovani, adulti e anche anziani, credo molto importante che l’Ateneo partecipi attivamente anche attraverso la presentazione di quattro libri.”

Il rettore ha invece fatto riferimento alla copertura effettuata dagli studenti e dallo stesso personale docente. A questo proposito ha detto: “Non solo la Facoltà di Lettere e Filosofia, che ha una laurea in Comunicazione, ma anche il Dipartimento Audiovisivo dell’Amministrazione Universitaria, il Centro per la Produzione Audiovisiva, è attivamente coinvolta. Fin dal primo momento in questa mostra, che copre quasi gran parte della durata dell’evento, gli studenti dei social media possono acquisire un’esperienza essenziale per il loro ruolo futuro, quindi è importante che l’università sia coinvolta attivamente.