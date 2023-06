In questo modo le tue nuove batterie raggiungono l’indipendenza energetica a casa

EcoFlow, che ha iniziato la sua vita limitandosi a prodotti di alimentazione portatili come le batterie Delta Max 2, vuole affermarsi come fornitore di soluzioni domestiche con PowerOcean. Si tratta di Una batteria solare trifase fa concorrenza diretta al Powerwall di Tesla E per altri come Anker, che ha appena lanciato la propria variante con la gamma Solix.

Se il mese scorso EcoFlow ha introdotto PowerStream, il suo primo pannello solare all-in-one per terrazze (pannelli, microinverter e batteria), con questo nuovo passo vuole offrire “un robusto sistema di sicurezza, grande capacità di riserva di carica e controllo intelligente”. per Ottieni l’indipendenza energetica a casa in combinazione con un’ampia gamma di pannelli solariRigido e flessibile.

La domanda di fonti energetiche sostenibili per soddisfare i consumi delle famiglie è in aumento e prodotti come PowerOcean, già disponibile in Spagna, saranno essenziali in questa trasformazione. Perché è una soluzione flessibile che si adatta alle esigenze di ogni cliente, Non c’è un prezzo unitario e chi è interessato può registrarsi a Sito Web Ecoflow Richiedi un preventivo gratuito. In ogni caso, il brand sottolinea che “Richiede un piccolo investimento iniziale”, quindi è probabile che abbia un prezzo inferiore rispetto a Powerwall.

pacchi batteria

Questa soluzione per raggiungere l’indipendenza energetica della casa include un inverter ibrido trifase EcoFlow e batterie LFP. Ogni pacco batteria ha un trasduttore integrato per eseguire la conversione da 48V a 800V. Consente all’inverter di funzionare senza sforzo con una singola batteriaa differenza di altri sistemi di batterie collegate in serie, che richiedono da due a tre pacchi per iniziare.

La sua capacità di base è di 5 kWh, la metà del consumo energetico di una casa spagnola media Può raggiungere i 45 kWh collegando fino a 9 pacchi batteria. Per poter comunicare in parallelo, in caso di guasto o malfunzionamento di uno di essi, è necessario sostituire solo questa unità anziché sostituirli tutti.

Il sistema PowerOcean può essere installato sia all'interno che all'esterno

EcoFlusso Omicron

Per migliorare la sicurezza delle batterie, EcoFlow ha scelto celle CATL con chimica delle batterie LFP. Ciò consente loro anche di essere sicuri di questo Fino a 6.000 cicli di vita utilel’equivalente di alimentare una casa ogni giorno per oltre 15 anni, è coperto da una garanzia che offre ai clienti la massima tranquillità.

EcoFlow voleva anche stabilire un nuovo standard nel settore, con Un’unità di protezione antincendio attiva per batteria Si attiva quando la temperatura supera i 170°C. Inoltre, i gruppi autoriscaldanti assicurano il funzionamento delle batterie quando la temperatura scende a -20°C.

Sicurezza in caso di blackout

Anche PowerOcean lo è Assicurazione mancanza di correntePerché l’inverter ibrido incluso nella confezione ha un’unità di backup che fornisce fino a 10 kW di potenza per alimentare quasi tutti gli elettrodomestici della casa, comprese pompe dell’acqua, lavatrici e lavastoviglie. Ciò è aiutato dalla commutazione automatica ultraveloce, che accende elettrodomestici essenziali come il frigorifero quando la rete fallisce.

Per monitorare ogni elemento, gli utenti hanno a Sistema di gestione dell’energia tramite app e portale web dedicatopermettendoti di controllare i consumi energetici in tempo reale e di ottenere un notevole risparmio sulla bolletta elettrica.

PowerOcean è uscito

EcoFlusso Omicron

Per coloro che hanno già installato pannelli solari e sono alla ricerca di soluzioni di accumulo di energia, EcoFlow Introdotto anche PowerOcean DC Fit. Ciò consente ai pacchi batteria di connettersi direttamente ai sistemi di energia solare domestici esistenti, senza dover cambiare i cavi di alimentazione CA o acquistare un inverter di accumulo.

“Con PowerOcean DC Fit, gli utenti possono raggiungere l’autosufficienza energetica più facilmente e con meno investimenti, semplicemente aggiungendo accumulatori fino a 15 kWh ai sistemi solari domestici esistenti”, afferma EcoFlow in un comunicato stampa. Il marchio non ha rivelato la data in cui sarà disponibile in Spagna o il suo prezzo finale, perché, come PowerOcean, è una soluzione modulare e flessibile.

