In questo modo potrai iscriverti al Programma Safe Mobility e ottenere asilo o libertà condizionale negli Stati Uniti.

I migranti che viaggiano attraverso l’America Latina verso il confine meridionale degli Stati Uniti beneficiano di un programma di protezione completo per diverse settimane. Riguarda Trasporto sicuro in ColombiaUn’idea per garantire la circolazione delle persone senza difficoltà attraverso i paesi della regione.



Ad esempio, migliaia di cubani hanno già beneficiato di questo programma per la terra del caffè sin dal suo lancio. Tuttavia, molti ancora non sanno come applicarlo o le sue proprietà. Qui ti diciamo i requisiti che devi soddisfare e le caratteristiche del programma menzionato.

La prima cosa che devi sapere è che attraverso questo programma di mobilità sicura puoi anche ottenere asilo o libertà condizionale in uno dei paesi partecipanti. In questo caso ci sono, tra gli altri, Stati Uniti, Canada e Spagna.

Gli ordini online per il trasporto sicuro sono attualmente chiusi. Il sito web del programma viene attivato a questo scopo il secondo e il quarto martedì di ogni mese, a partire dalle ore 8:00, ora della Columbia. La prossima apertura è prevista dal 14 al 28 novembre. Intanto sarà disponibile a dicembre il 12 e il 28 dell’ultimo mese dell’anno.

Le domande vengono esaminate allo stesso modo, indipendentemente dal tempo di registrazione. Se lo hai già fatto, non registrarti nuovamente. Se hai bisogno di ulteriori informazioni sulla procedura, hai la possibilità di contattare il Contact Center Mobilità Sicura. Il numero verde che lo abilita è 0 1800 519 0665.

Immigrati qualificati

Il Programma Mobilità Sicura è attualmente destinato ai migranti provenienti da Cuba, Haiti e Venezuela che erano già in Colombia prima dell’11 giugno di quest’anno. Lo status di immigrazione di ogni persona non viene preso in considerazione quando si accettano le domande.

Innanzitutto, compila un modulo online gratuito che ti consente di prendere in considerazione e ricevere informazioni sulle modalità legali per viaggiare negli Stati Uniti o in altri paesi. Ogni caso viene esaminato individualmente e poi viene segnalato se sei idoneo o meno.

Le autorità colombiane affermano che tutte le decisioni finali relative all’ingresso negli Stati Uniti spettano alle autorità nordamericane. Inoltre, spiegano che i servizi relativi al Programma Mobilità Sicura sono gratuiti. Eventuali richieste di pagamento dovranno essere ignorate.