In rete sostengono che Wendy Guevara abbia dato un suggerimento a Mario Pizarres: “Questa settimana farai la vittima”

Il gran finale di Famosa Casa del Messico 2024 Si avvicina sempre di più, e con lui le sorprese in casa non finiscono. La vincitrice della prima stagione, Wendi Guevara, tornerà giovedì 26 settembre realtà Per partecipare ad una dinamica speciale con i finalisti. Il suo ritorno è stato accolto con estasi e presto è diventato protagonista con la sua famosa clip Si scopre che i punti salientiChe ha inventato ai suoi tempi nella prima edizione.

Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico è stato il commento fatto da Wendy durante l’attività. IL Influencer Ha dato ai finalisti alcuni consigli su come comportarsi nei giorni finali dello spettacolo. Ridendo, consigliò loro di fare la vittima per vincere la giornata. realtà.

“Sei bravo questa settimana, non parli male di nessuno, stai interpretando la vittima, ognuno interpreta il suo ruolo di vittima questa settimana, questo è il meglio che possono fare. Stai piangendo e inventando quello che ti è successo.. .”, ha detto loro.

Nonostante il commento sembrasse uno scherzo, in molti sui social lo hanno interpretato come una critica rivolta a Mario Pizarres. Come mostra il video, mentre Karim e Gala si prendono gioco delle sue parole, Mario e Arath restano seri riguardo alla situazione.

A causa di tutto quanto sopra, sui social media hanno iniziato a circolare teorie secondo cui Wendy si riferiva all’ultimo momento in cui Paul Stanley visitò la casa e incontrò di nuovo i Pizarre. In questo incontro, Paul ha parlato del doloroso passato che li ha uniti dopo la morte di suo padre, Paco Stanley, e ha sottolineato di non provare alcun risentimento nei suoi confronti.

A causa di questo momento emozionante, alcuni utenti hanno ipotizzato che Mario abbia cercato di approfittare della situazione per conquistare la simpatia del pubblico e che Televisa abbia orchestrato tutto con l’obiettivo di inserirlo in finale, cosa che avrebbe suscitato il commento sarcastico di Wendy. .

Alcuni follower del programma sui social media hanno espresso la loro opinione: “In poche parole, Wendy ha detto a Karima che doveva interpretare la vittima nei panni di un certo personaggio per conquistare il pubblico. “Wendy sa le cose perché è così concentrata su una” vecchia “storia anche se si attaccano a vicenda”, ha scritto un utente.

Altri netizen hanno sostenuto la teoria: “Wendy ha dato un suggerimento a Mario Pizarres. Mi piace il fatto che Wendy conosca così bene il disgustoso trucco di produzione per promuovere Vota per Dio, motivo per cui ha ironicamente detto loro che avrebbero dovuto fare la vittima in questo modo o in modo più ovvio.” ?

Mentre alcuni spettatori lo considerano solo uno scherzo in stile Wendy, altri pensano che sia solo uno scherzo di Wendy Influencer Ha lanciato il commento con un doppio senso, poiché ha criticato sottilmente la recente situazione tra Mario Pizarres e Paul Stanley.

La verità è che la tensione negli ultimi giorni di La famosa casa È in superficie e ogni parola o azione intrapresa dai finalisti viene analizzata con una lente di ingrandimento dal pubblico e dai rispettivi fan.