“In the Shadows”, il libro di memorie del principe Harry ha battuto i record di vendite nel suo primo giorno

La biografia del principe Harry è diventata controversa Un bestseller di saggistica nel suo primo giorno Nelle librerie, ha venduto più di 400.000 copie, secondo quanto riportato martedì dall’editore Transworld Penguin Random House.

L’amministratore delegato dell’azienda, Larry Finley, lo ha confermato ai media Solo libri fantasy epici Harry Potter Hanno venduto più velocemente Dal tanto atteso libro di memorie di Harry, in cui rivela alcune delle relazioni intime della famiglia reale britannica.

Titolato in spagnolo nell’ombra -In inglese aggiuntivo (alt) – , il principe 38enne rivela che suo fratello William È stato aggredito fisicamente e accusato di alcune delle posizioni di suo padre, il re Carlo IIIverso di lui e sua moglie Megan Markle.

Tuttavia, abbiamo sempre pensato che questo libro sarebbe volato alto Supera anche le aspettative più ottimisticheha detto Finley.

Alcune delle grandi catene britanniche, come Waterstones e WHSmith, così come il gigante di internet Amazon, Hanno dimezzato il prezzo del libro.Da 28 a 14 sterline (da 31,7 a 15,85 euro).

Una parte delle vendite attribuite al primo giorno proviene da prenotazioni effettuate in anticipo Includi anche versioni digitali, sia in forma scritta che audio. Ma anche gli acquisti effettuati dalla mezzanotte del 10 gennaio, ok Diverse librerie hanno aperto di notte per vendere le loro copie dal primo minuto.

Il lancio è stato preceduto da varie interviste al principe Harryche ha bombardato nei giorni scorsi molti dettagli delle sue memorie scritte dal giornalista e romanziere americano J.R. Moringer.

Nonostante le critiche che ha rivolto ai suoi familiari, il principe lo ha confermato in queste interviste Vede la riconciliazione tra loro come possibile in futuro.