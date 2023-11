In Vietnam, sottolineano il valore delle pratiche ambientali, sociali e di governance

Il direttore del Dipartimento per gli affari economici pubblici e gli studi sull’integrazione del Vietnam ha spiegato che le pratiche ambientali, sociali e di governance aiutano le entità a gestire meglio i rischi, ridurre i costi operativi, migliorare il posizionamento aziendale e aumentare l’accesso alle fonti di investimento.

D’altro canto, la sua applicazione significa anche che ciò si sta muovendo verso una produzione e un business sostenibili, una tendenza di sviluppo verso un’economia circolare, ha spiegato in un’intervista al quotidiano in lingua inglese Vietnam News pubblicata dall’agenzia di stampa VNA.

Anh Dung ha sottolineato che molti paesi partner hanno già emanato regolamenti relativi alle tasse sul carbonio, quindi le aziende devono riadattare i loro modelli di business, sviluppare una tabella di marcia e strategie adeguate per ridurre lo sfruttamento delle materie prime e aumentare l’uso delle energie rinnovabili.

Lo specialista ha sottolineato che dopo l’emanazione della decisione del governo l’anno scorso sullo sviluppo dell’economia circolare nel paese, molti ministeri, agenzie e località hanno lavorato per sviluppare piani d’azione per la sua attuazione, oltre ai compiti loro assegnati dalla legge . Per proteggere l’ambiente.

Ma ha affermato che ci sono ancora molte sfide e carenze nel processo di stimolazione dell’economia circolare, poiché è necessaria una serie di criteri per valutare i progressi relativi, nonché un database sul ciclo di produzione e consumo.

Il Master in Economia ha affermato che il Vietnam incontra difficoltà nel garantire le materie prime e il mercato di sbocco per i prodotti dell’economia circolare e ha citato come esempio le carenze nella classificazione dei rifiuti solidi domestici, motivo per cui non soddisfa gli standard delle materie prime per la produzione . O riciclare.

Ha inoltre sottolineato i limitati progressi dell’industria di supporto, le limitate risorse finanziarie e umane qualificate per il riciclaggio, la mancanza di prodotti riciclati di alta qualità, nonché la mancanza di meccanismi e politiche che promuovano il consumo di beni provenienti da rifiuti riciclati.

Secondo Anh Dung, a ciò si aggiunge il fatto che la consapevolezza dell’economia circolare è limitata e la necessità di raggiungere una corretta comprensione dalla fase di progettazione a quella di implementazione per ogni settore, campo, azienda e persona, nonché consenso e consenso. Accordo dei leader e delle parti interessate.

Ha aggiunto che la maggior parte delle imprese vietnamite sono di piccole e medie dimensioni, hanno una capacità tecnologica molto limitata per il riciclaggio e il riutilizzo e mantengono abitudini radicate di produrre e consumare prodotti che inquinano l’ambiente a causa dei prezzi relativamente più bassi e della scarsa consapevolezza.

Viet Nam News ha organizzato qui oggi un simposio dal titolo “Impegno ambientale, sociale e di governance: diamo l’esempio”, concepito come un’opportunità per rappresentanti di ministeri, agenzie, organizzazioni e aziende di scambiare conoscenze ed esperienze per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Obiettivi di sviluppo sostenibile.

jf/mpm