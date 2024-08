Inaki López in Italia, Ani Igartipuru in Indonesia, Ion Aramendi nelle Asturie… ecco come vanno le vacanze dei famosi baschi.

Venerdì 16 agosto 2024, 10:41



Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza e, che sia in spiaggia, in città, visitando una città europea o un’isola paradisiaca, è tempo di godersi l’estate. Gli abbonamenti più popolari sfruttano questi giorni anche per interrompere i contatti “fino al ritorno a scuola” e, tra le destinazioni selezionate, ci sono opzioni per tutti i gusti.

Italia, Indonesia, Filippine, Galizia, Asturie… Dove trascorrono le vacanze Ion Aramendi, Ann Igartipuru o Inaki López? Alcuni di loro hanno condiviso sui propri profili social momenti ed eventi dei loro viaggi che saranno ricordati per sempre.

Inaki Lopez: Italia



Settembre attende Inaki Lopez con un nuovo progetto. Il giornalista portoghese continuerà a condurre ‘Mas Vale Tarte’ a La Sexta, ma parteciperà anche con Roberto Leal a ‘López y Leal Contra El Canal’, che sarà presentato da Eva González ad Antena 3. Prima di ciò, era scappato su un aereo. Un viaggio in Italia con la moglie Andrea Robero. La coppia ha visitato la bellissima regione della Puglia, nel sud del paese, dove hanno apprezzato la squisita cucina regionale e le pittoresche cittadine come Otranto o Polignano a Mare.

Riposo successivo



Dopo essere passato per Ibiza e Zahara de los Attunes, Aitor Osio è ancora in America, dove ha intrapreso la sua nuova avventura con sua figlia Naya. La giovane inizierà i suoi studi universitari nel Paese anglosassone, e l’ex calciatore e uomo d’affari ha voluto sostenerla da casa nei suoi primi giorni e avere la possibilità di visitare città come Boston o New York.

Ion Aramendi: Asturie



Ion Aramendi tornò al maniero di La Manga del Mar dove trascorse per molti anni le estati con la moglie María Amores, ma prima aveva trascorso alcuni giorni nelle Asturie. Nello specifico, la coppia si è stabilita a Ribadesella con i loro tre figli. L’ospite gipuzkoano si è goduto al massimo questi giorni: ha passeggiato e si è anche versato il sidro.

Anne Ikartipuru: Indonesia



Anne Ikartipuru ha nuovamente preso un aereo per percorrere migliaia di chilometri dai Paesi Baschi. Il mese scorso è andato nella Riviera Maya e ora si trova in Indonesia. Il conduttore di Biscaglia ha condiviso le foto di alcuni dei luoghi che ha visitato.

instagram





Neria Carmentia: Galizia



Nerea Garmendia attraversa la Galizia nel suo camper. Insieme al suo compagno ha visitato alcuni dei “tesori” che nasconde la costa di La Coruña, come la spiaggia di Pontin a Valdovino, una delle mecche del surf della costa cantabrica. L’attrice, che sarà una delle concorrenti della prossima edizione di ‘MasterChef Celebrity’, è un’amante di questo tipo di turismo. Infatti il ​​loro camper ha un nome e si chiama ‘Campermendia’. “Felicità in tutti i sensi”, dice.

Gorga Ibarguren



Gorka Ibarguren sta vivendo un’estate emozionante. L’ex concorrente di ‘Survivors’ visita le Filippine. Nelle scorse ore ha pubblicato diversi racconti nella città di Puerto Princesa, ma ha visitato anche altre destinazioni turistiche del Paese come Palawan. “In generale mi sembra tutto brutale, ma adoro le perle appartate che abbiamo trovato a nord della costa di Okamogam a Busuanga. Luoghi turistici come Barracuda Lake e Twin Lagoon sono incredibili, ma perdono la loro magia quando sono troppo affollati. Penso che 3 giorni basta stringerli e cambiare isola”, ha scritto sul suo profilo Instagram.

Aytana Avila: Cadice



La biscayan Aytana Avila, ex concorrente di ‘MasterChef’, ha scelto Cadice per trascorrere alcuni giorni nel mese di agosto. La giovane donna, conosciuta soprattutto per le sue tortillas e le sue torte, è incinta del suo quarto figlio, ha condiviso con i suoi follower su Instagram.

Andrea Sesma: Cadice e le Asturie



Andrea Sesma non si ferma quest’estate. L’influencer, ex moglie di Iker Munien, è andata in vacanza a Miami con il suo attuale compagno, il calciatore del Getafe Luis Milla. Qualche settimana fa si è goduta una gita con gli amici a Puerto de Santa Maria (Cadice), e pochi giorni fa è tornata dalle Asturie, dove vive parte della sua famiglia e della terra che la giovane ama.

Patrizia Vitelli ‘Foodiario’: Giappone



Patricia Vitelli, detta ‘Foodiario’ su Instagram, oltre alla cucina è appassionata anche di viaggi. L’influencer gipuzkoano con sede a Gedzo ha lanciato un nuovo account specializzato in viaggi, in cui fornisce tutti i dettagli del suo itinerario attraverso il Giappone. Dopo aver visitato Kyoto e le montagne conosciute come le “Alpi giapponesi”, sarai a Tokyo. La giovane donna apprezza moltissimo la cucina giapponese.

Ana Coidea: Maiorca



Ana Goedia si è recata a Maiorca, Playa de Alcudia. Lì non esita a mettersi in “posa estiva” e godersi le sue bellissime spiagge e calette dalle acque cristalline. La giornalista, conduttrice e influencer, originaria di Legitio, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per aver mostrato il suo corpo in costume da bagno nonostante le sue curve.