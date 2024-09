Inazuma Eleven RE, Palazzo del Santo Terrore e altri giochi

Questa settimana avrà inizio il Tokyo Game Show 2024, uno degli eventi più importanti dell’anno e che si prevede ci lascerà un bel po’ di sorprese da parte delle aziende che parteciperanno alla fiera giapponese. Uno di quelli che non si perderà l’evento è il Livello 5, anche se hanno voluto anticipare l’evento una volta realizzato Visione di livello 5 2024L’edizione di quest’anno, come in altre occasioni, lavora per scoprire cosa c’è a portata di mano.

Quindi possiamo dare un’occhiata Nuovi trailer per i loro prossimi progettiscoprire le nuove date di uscita e c’è stato anche spazio per rivelare lo sviluppo di nuovi titoli. Di seguito troverete tutte le informazioni su quanto offerto.

Fantasy Life I: La ragazza che ruba il tempo

data : aprile 2025

: aprile 2025 Piattaforme:Nintendo Switch

La vendita di Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time era originariamente prevista per il 10 ottobre. Tuttavia, Level-5 ha informato di voler migliorare ulteriormente i propri contenuti per espanderli e renderli più divertenti, il che richiederà più tempo per preparare il tutto. È chiaro che vogliamo raggiungere questo obiettivo, perché l’avventura ci lascerà Il mondo aperto più gigantesco dell’intero franchise.

Grazie a 14 professioni diverse, è possibile svolgere diversi tipi di compiti in modo che l’isola visitabile diventi sempre più grande, con un gameplay in parte simile a Animal Crossing. Naturalmente, differirà soprattutto per il fatto che ci saranno mostri di ogni tipo nell’area circostante che dovranno essere combattuti utilizzando meccaniche che si preannunciano molto intuitive, sia che si giochi da soli o con un’altra persona attraverso il multiplayer. In locale o con altri tre giocatori tramite multiplayer online.

Il professor Layton e il nuovo mondo di Steam

data : 2025

: 2025 Piattaforme:Nintendo Switch

Il team di Level 5 ha indicato che lo sviluppo del Professor Layton e del Nuovo Mondo di Steam procede correttamente e senza problemi, anche se il suo arrivo era previsto per l’anno scorso e ora bisognerà attendere l’anno prossimo, con una data ancora da definire determinato.

Per il resto, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ad una nuova anteprima di questa nuova avventura in cui si imbarcheranno Luke e il Professor Layton, che Avrai un aspetto migliore che mai con i lati 3DIl che lo renderà più espressivo e vivace. Tuttavia, l’elemento principale saranno comunque le decine di enigmi e indovinelli da risolvere.

Decapoli

data : 2026

: 2026 Piattaforme: PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

Un altro gioco che è stato ritardato, in modo significativo in questo caso, è Decapolice. Anche questo gioco di ruolo con protagonista un gruppo di investigatori sarebbe dovuto arrivare l’anno scorso, e ora bisognerà aspettare ancora qualche anno perché, come ha commentato Level 5, vogliono sviluppare altre nuove funzionalità per il loro vasto mondo aperto e stanno pianificando Rilasciare una serie anime allo stesso tempo Da questo indirizzo.

La sua sezione grafica è ciò che vogliamo migliorare principalmente affinché sia ​​un piacere esplorare la città di Broadstone, dove gli eroi utilizzano un sistema chiamato Decasim per indagare nello spazio della realtà virtuale nei ricordi dei crimini commessi dai ladri in passato. Naturalmente, non lo renderanno così facile, e questo significa combattere le loro versioni alternative sotto forma di mostri.

Megaton Musashi W: Wired – Megaropo Patrosium

data : novembre 2024

: novembre 2024 Piattaforme: PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

Dopo aver lanciato Megaton Musashi W: Wired lo scorso aprile, Level-5 ha ritenuto giunto il momento di espandere il contenuto del suo gioco di ruolo d’azione con battaglie tra robot giganti. E così è stato annunciato Aggiornamento Megaropo Patrosium Che aggiungerà una modalità che lo trasformerà in una sorta di gioco di combattimento dovendo scegliere un Rogue e lanciarsi immediatamente in battaglia per affrontare un altro giocatore.

Ciò sarà possibile con qualsiasi robot esistente o con altri robot che ci saranno molto familiari, poiché presi direttamente dalla serie leggendaria mazinger-z. Inoltre verranno aggiunte altre modalità, armi, mosse speciali e molto altro.

Inazuma XI: La Via della Vittoria

data : aprile 2025

: aprile 2025 Piattaforme: PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, iOS e Android

Con Inazuma Eleven: Victory Road, abbiamo già visto l’anno scorso che Level 5 voleva dare il massimo con il gioco più grande e completo dell’intera serie. Ecco perché ha richiesto più tempo per preparare tutto e il suo arrivo è stato ritardato fino all’aprile 2025. Almeno, i suoi creatori hanno garantito che l’attesa sarebbe valsa la pena finché Crea l’Inazuma Eleven definitivo.

La demo pubblicata qualche mese fa ha contribuito notevolmente a migliorare e ritoccare alcuni aspetti del gameplay di questi giochi, poiché potrai scegliere uno qualsiasi dei 5.200 personaggi esistenti apparsi nel corso della saga. Possono ricevere comandi strategici utilizzando la modalità Commander o controllarli liberamente utilizzando la modalità Manuale, anche se le amicizie devono essere strette e rafforzate prima di ogni partita, il che avrà un impatto diretto sulle prestazioni sul campo di calcio.

Inazuma Eleven Rei

data : 2026

: 2026 Piattaforme: PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

Il prossimo anno non sarà la fine Inazuma XIperché uno dei nuovissimi annunci avvenuti durante l’evento era uno spot pubblicitario Inazuma Eleven Reiun remake del primo capitolo che cambierebbe completamente la sua grafica in modo che i suoi personaggi sembrassero chibi.

Per questa occasione verranno introdotte nuove funzionalità e il gameplay sarà ridisegnato per renderlo più accessibile in modo che sia i nuovi arrivati ​​che i veterani possano giocare le partite.

Palazzo del Santo Terrore

data : Nessuna data

: Nessuna data Piattaforme: In attesa di conferma

La sorpresa finale è stata l’introduzione di un altro nuovo titolo, che in questo caso non corrisponde a un franchise già esistente. Sta per farlo Palazzo del Santo Terroreun tipo di gioco di ruolo che mira a fornire il massimo divertimento possibile in modo che chiunque possa giocare in famiglia.

I fantasmi giocheranno un ruolo importante In questa avventura gli eventi si svolgeranno in un palazzo situato in cima ad un edificio residenziale di proprietà della nonna del giovane eroe. Da quel poco che si racconta a riguardo, incontrerà una telecamera e un fantasma che lo coinvolgeranno in una serie di disordini.

In Vita Extra | I giochi più attesi per PlayStation 2024

In Vita Extra | I giochi per PC più attesi del 2024

In Vita Extra | I giochi per Nintendo Switch più attesi del 2024