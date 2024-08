Incognito a Buenos Aires: Harvey Keitel e Britt Robertson filmano “The Message” per la regia di Rodrigo H. Villa

Harvey Keitel e Britt Robertson visitano Buenos Aires per girare un film (foto/cortesia)

Con oltre cinquant’anni di esperienza nell’industria cinematografica, è un famoso e pluripremiato attore americano, Harvey Keitelsi trova attualmente a Buenos Aires nel bel mezzo delle riprese di un film in cui è co-protagonista Britt Robertsonsotto supervisione Rodrigo H. Villa, Co-fondatore della società di produzione audiovisiva argentina Cinema 7 Films.

Il film si chiama messaggio (lettera) è Dramma di 90 minuti Che racconta la storia di Finn, un ex marine, uomo di poche parole, che vuole scrivere una lettera d’addio alla sua unica figlia e decide di assumere una scrittrice fallita, Julia, alla disperata ricerca di soldi. Nel corso della storia, questa relazione, nata dalla pura cura, alla fine cambierà le loro vite.

Il progetto è prodotto da Cinema 7 film E senza sosta, Vedremo la luce Marzo 2025. Nel frattempo, il film è ancora in produzione, e in questi giorni entrambi i protagonisti stanno girando scene in diverse località di Buenos Aires sotto l’occhio attento di Rodrigo H. Villa, che ha parlato durante la pausa con… Programma televisivo Ha fornito dettagli sulla storia di questo film, motivato dal desiderio di condividere nuovamente il set con Harvey Keitel.

“Abbiamo lavorato insieme al film L’ultimo uomo (The Last Man) che ho scritto e diretto nel 2016, da cui è nato un bellissimo rapporto e la promessa di fare di nuovo qualcosa insieme. Anni dopo ho scritto questa sceneggiatura con Sebastian Mechingeser Figura progettata appositamente per Harvey. La proposta gli è piaciuta e con grande entusiasmo è andato a Buenos Aires per girare questo film con noi. “Un privilegio”, dice Vela a questo medium.

Una scena tratta dalle scene del film Il messaggio. Al centro, Rodrigo Vila, regista del film che uscirà a marzo 2025 (Foto/Courtesy Tan Kurttekin)

Secondo Villa, è passato circa un anno dal momento in cui la sceneggiatura era pronta fino all’inizio delle riprese. In Argentina hanno trascorso quattro settimane in pre-produzione e al momento stanno girando completamente: In totale saranno cinque settimane.

“Abbiamo deciso di girare a Buenos Aires perché la maggior parte delle persone che hanno realizzato e realizzato il film provengono dall’Argentina e abbiamo accettato la sfida di farlo da qui per il mondo. È un momento estremamente impegnativo per il nostro settore e ogni opportunità di generare business è importante. Cinema 7 film E Senza fermarsi Hanno reso possibile questo progetto insieme ad altre persone che hanno scommesso sul progetto ed è indipendente al 100%. Abbiamo girato ad Avellaneda, Monroe e Capa in location che vanno da Dalla sala da bowling alla vecchia galleria di Mitre Street E ai Non Stop Studios. Anche dentro Museo Ferroviarioin via Del Libertador e a La Boca Programma televisivo.

Per quanto riguarda le sfide legate al lancio di un progetto indipendente e alla presenza di figure internazionali di questo tipo, come Keitel e Robertson, il direttore ha fornito alcune informazioni di base. “Mi risulta che in questo momento siamo l’unico film che si gira in Argentina, dove si girano in media venti film. “Lavorare con Harvey è una sfida enorme, non solo perché è una leggenda vivente del cinema e ha un modo di lavorare molto esigente, ma perché ti porta al massimo livello creativo, ti porta costantemente idee e non puoi mai rimanere indietro. ” Ha detto.

Da parte sua, Britt ha una vasta esperienza nella commedia e ha lavorato con attori come George Clooney e Gary Oldman. Lei e Harvey sono felici di essere qui e riconoscono il grande livello creativo, tecnico e professionale del cinema argentino. È la prima volta che lavoriamo insieme e spero che potremo fare un altro film insieme, perché lei è fantastica. Oltre al rappresentante canadese, François Arnaultche era uno dei suoi eroi Borgia (I Borgia) con Jeremy Irons e attori argentini Fernan Miras E Carola ReinaHa aggiunto.

Al momento sono nel bel mezzo delle riprese a Buenos Aires: in totale saranno cinque settimane (Foto/Courtesy Tan Kurttekin)

Britt RobertsonL’attrice, famosa per i suoi film Il paese del domani E Il viaggio più lungoPartecipa anche alla conversazione con Programma televisivo Ha fornito dettagli sulla sua esperienza professionale con Harvey Keitel e Rodrigo H. Villa: “È qualcosa di diverso da qualsiasi cosa abbia mai sperimentato. Il fatto è che la sua capacità di adattare rapidamente una scena è brillante. Sono entrambi sempre aperti ad apportare modifiche a beneficio del film e queste cose non erano sempre nei miei piani. Mi ha tenuto in vita in un modo che non sentivo da quando ero bambina. Il lavoro che abbiamo fatto sul film mi ha cambiato per sempre nel migliore dei modi.. Spero di poter affrontare nuovi progetti con la stessa flessibilità. Mi ritengo molto fortunato ad aver avuto questa opportunità.“.

—Questa è la tua prima volta a Buenos Aires, cosa pensi della città e della sua gente?

—La città di Buenos Aires è molto affascinante. La gente è gentile, amorevole e molto appassionata di arte e teatro, ma anche di calcio. Sento che questa città è stata creata per mio marito, Paul Floyd. E per me. Ci siamo divertiti moltissimo ballando, guardando il tango e assistendo ad alcune partite delle squadre locali. Non dirò quale differenza perché non voglio turbare nessuno; Le competizioni non dovrebbero essere prese sul serio (ride).

“Abbiamo girato ad Avellaneda, Monroe e Capa in luoghi che vanno da una pista da bowling a un’antica galleria in Mitre Street. E anche al Museo Ferroviario, in Del Libertador Street e a La Boca”, ha detto il regista del film a TV Show

—Quali posti hai potuto visitare e quali ti sono piaciuti di più?

– Che tu ci creda o no, andare al karaoke è stata la mia uscita preferita in assoluto. Ho suonato al karaoke con una band dal vivo e il fine settimana prima ho potuto cantare con uno dei miei migliori amici sul palco. chiaramente, Il cibo è fantastico; raccomando Vai a mangiare un arrosto A casa di un porteño. decisamente, Una tazza o due di Malbec argentino e yerba mate. Non dimenticherò mai ogni persona che ha condiviso con me il proprio compagno.

-Riferendosi al titolo del film e al tuo ruolo, ti piace scrivere a mano o preferisci di più la posta elettronica?

– Naturalmente sono molto resistente alla tecnologia, lo sono sempre stato. Non riesco a ricordare le cose se non le ho scritte, quindi gran parte del lavoro che faccio per i personaggi che interpreto è con la penna e sul testo.. Ha sempre funzionato così. Spesso ho appunti sia su testo fisico che digitale, ma il più delle volte gli unici appunti che utilizzo sono quelli che ho scritto. Lo prendo Le lettere non sono solo uno strumento di comunicazione, ma anche un’esperienza terapeutica per chi le scrive e le legge..