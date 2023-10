Incontra Cedric Grolet, il pasticcere preferito dalle celebrità

Internet contiene innumerevoli argomenti capaci di affascinare milioni di persone. In tutto il mondo, però, Alcuni hanno più successo di altri, e tra questi spiccano senza dubbio i pasticcini., Uno degli argomenti preferiti della rete A causa delle deliziose immagini di dolci creazioni che deliziano molti utenti.

Tra i pasticcieri di maggior successo delle reti spicca il pasticcere francese Cédric Grulet.Quale Ha più di 8,6 milioni di follower su Instagram, con cui condivide le sue ricette di dolci.O da solo o Accompagnati da alcune delle celebrità più famose del momento.

Chi è Cédric Grulet, il pasticcere che conquistò le celebrità?

Il pasticcere francese Cedric Grolet, 38 anni, ha la passione per i dolci da quando aveva 11 anni, quando ha iniziato a lavorare nella cucina dell’hotel dei nonni. (Andrezio Bouthion nella Valle della Loira).

All’età di tredici anni divenne ufficialmente apprendista culinario, e all’età di quattordici entrò nella scuola di pasticceria.Solo dove Un anno dopo iniziò a ricevere i suoi primi premiallo stesso tempo quello Ho studiato anche arte, Qualcosa che ha fatto fino a raggiungere l’età adulta.

Successivamente Cédric iniziò a lavorare per la famosa azienda parigina di dolciumi e prodotti gourmet Fauchondove sono passati alcuni tra i pasticceri più famosi del mondo.

Attualmente ha la sua pasticceria nel famoso hotel Le Meuricedove si occupa della parte più squisita del menù, dalla colazione alla cena, È diventato un vero e proprio fenomeno virale.

accanto a, Possiede anche il negozio Cedric Grolet Opéra a Parigi, e altri due negozi, The Berkeley, con sede a Londra e Singapore, hanno pubblicato un libro di cucina Intitolato “Frutta” con ricette di dolci a base di frutta Tiene corsi di pasticceria online.

tutto questoCon un grande lavoro alle spalle, Questo lo ha portato al successo e pubblica sul suo account Instagram video in cui cucina con molte delle celebrità più seguite del pianeta. Chi non poteva evitare di cedere alla propria irresistibile creatività, come l’influente cantante Rosalía Chiara Ferragni O attrici Blake Lively e Zoe Saldana, tra gli altri.

Il francese viene mostrato mentre prepara una torta di pan di spagna, panna e frutti rossi insieme al cantante dei “Motomami”.puoi anche vederlo Insieme all’ideatore italiano che prepara deliziosi biscotti giganti alla nocciola e cioccolato, o cucina una torta con meringa e purea di frutta da bere con lo spumante con la protagonista di “Gossip Girl”.