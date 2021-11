moneta doji gialla (cane), è un file Criptomoneta, lanciato il 1 novembre che simulerà dogecoin con l’aiuto di Elon Musk, È stato anche aggiornato in social networks e la posizione. Secondo il sito web di questa criptovaluta, cane che è Token deflazionistico resistente ai tappeti BEP20 su Binance Smart Chain.

Dogeyelow via web

Secondo le tue informazioni fogli bianchie cane È completamente decentralizzato e il suo obiettivo principale è quello di portare Criptovaluta Per la maggior parte dei residenti, con l’aiuto per il salvataggio dei cani bisognosi. Includerà nuovi concetti come premi, NFTSe scambi decentralizzati e carte di credito per pagamenti in criptovaluta sul suo sito web.

Foto: DogeYellowCoin1 via Twitter.

cane Costruito con blocchi 10 volte più veloci ed economici, velocità e velocità del gas sin dal suo inizio Serie Smart Binance.

Questa è nuova Criptomoneta Creato dai membri della comunità online Doge Regina. cane Ha un sistema di monitoraggio intelligente integrato, progettato per premiare i suoi utenti e molto altro cane Verranno automaticamente aggiunti all’account dell’utente in ogni transazione.

“Tutto quello che devi fare è amare il tuo cane e i tuoi animali domestici e prendertene cura finché non cresce”

quanto vuoi di più? cane Ha i suoi utenti e altro ancora Icone vincerà. Man mano che vendono la loro moneta, il valore aumenta perché viene automaticamente bruciata. Quindi crea un file sistema ambientale Questo incoraggia Investitori per mantenere il tuo Icone E goditi le ricompense.

Il marchio per questo Criptomoneta Offre a chi è interessato una serie di passaggi per acquisirlo:

Scarica Metamsk (Crypto wallet sotto forma di estensione del browser) oppure TrustWallet (Applicazione per il telefono). Successivamente, gli utenti devono aggiungere b Anas Smart Shin alla tua lista di rete.

(Crypto wallet sotto forma di estensione del browser) oppure (Applicazione per il telefono). Successivamente, gli utenti devono aggiungere b alla tua lista di rete. Gli utenti devono acquistare BNB in cambio (es Binance, Kraken, Api Regine , eccetera.). Quindi devono trasferire i token al loro indirizzo di portafoglio Metamsk . Gli indirizzi BEP-20 iniziano con “0x”

in cambio (es , eccetera.). Quindi devono trasferire i token al loro indirizzo di portafoglio . Gli indirizzi BEP-20 iniziano con “0x” Gli utenti devono andare su Torta Oppure usa un titolo specifico per scegliere cane . L’utente imposterà la tolleranza allo slittamento al 15%, che a volte può essere leggermente superiore, a seconda della domanda.

Oppure usa un titolo specifico per scegliere . L’utente imposterà la tolleranza allo slittamento al 15%, che a volte può essere leggermente superiore, a seconda della domanda. L’utente deve cambiare BNB di cane. Allora dovresti aggiungere cane lei ha Metamsk NS Portafoglio di fiducia per vedere il tuo cane.

Ancora più importante, Elon Musk non ha rilasciato alcun commento o dichiarazione ufficiale in merito al suo sostegno a questa criptovaluta, anche se spesso lo notiamo twittare su Dogecoin e altre risorse digitali.