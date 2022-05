Incontra il campus di Google con un tetto di 90.000 pannelli solari

Nel tempo, l’uomo ha realizzato installazioni che sono state una pietra miliare nell’architettura all’epoca in cui sono state costruite e rimangono un’eredità che le generazioni successive ammireranno.

La Torre di Pisa, il Teatro dell’Opera di Sydney e le Piramidi d’Egitto sono solo alcune delle strutture che testimoniano la capacità dell’uomo di realizzare opere non tradizionali, aspetto che si ritrova anche nel nuovo Google ha sede a Bay ViewVicino all’Ames Research Center della NASA a Mountain View.

Già nel 2013, l’azienda ha annunciato la costruzione di questo complesso, che è stato lanciato nel 2017. E solo di recente Google ha trasferito parte della sua forza lavoro su questo sito.

Osservando la struttura degli edifici che compongono il campus, il suo design colpisce, soprattutto le superfici in lontananza. Sembra scaglie di drago.

Tuttavia, si tratta di 90.000 pannelli solari che ha la capacità di generare 7 megawatt di potenzaQuesta è quasi la metà di ciò di cui hanno bisogno per operare gli uffici di questo complesso, il che dimostra l’intenzione di Google di basare le proprie operazioni su di esso Energia rinnovabile.

Il resto del fabbisogno energetico sarà coperto da parchi eolici situati vicino al campus. In questo modo Google garantisce la sopravvivenza degli uffici Il verde è alimentato il 90% delle volte.

Per la sua costruzione sono stati presi in considerazione i fondamenti della progettazione vitale in modo che i suoi occupanti possano essere dotati di un paesaggio di qualsiasi area, mentre il lucernari (Parte alta della struttura) è responsabile Regolazione dell’ingresso diretto della luce E il suo effetto sugli uffici attraverso le persiane che si aprono e si chiudono automaticamente con il passare della giornata.

Un altro aspetto degno di nota di questo collettore è l’utilizzo dell’aria esterna per alimentare l’intero sistema di ventilazione. In termini di dimensioni, questo campus è progettato per ospitare un certo numero di 4mila persone del reparto pubblicità.

Inoltre, il campus avrà un file centro Congressi Capienza di posti a sedere di mille persone E lo spazio sarà come Sistemazioni in hotel per 240 persone che lavorano negli uffici da molto tempo.