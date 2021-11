Incontra Isabella Pasteri, la bellissima nipote di Luis Miguel

La terza e ultima stagione di Luis MiguelLa serie è arrivata su Netflix pochi giorni fa ed è già stata un enorme successo. Attraverso la trama, puoi scoprire i dettagli personali e professionali di Sol de México nella sua fase più matura e adulta.

Luis Miguel, seriale. Fonte: Terra .file

Uno dei problemi che caratterizza la sceneggiatura, autorizzata da Luis Miguel, è il rapporto buono e stretto che Mickey aveva con suo fratello nel mezzo. Alex Pasticceria E quanto fosse difficile per il cantante comunicare con il più giovane Sergio, che non voleva avere niente a che fare con l’artista e lo odiava perché lo mandava a studiare da ragazzo negli Stati Uniti.

Alex Pasticceria. Fonte: instagramabasteri

La verità è che Alejandro Pasteri, meglio conosciuto come Alex, ha due figli, Isabella E Pierre Alessandro. La maggiore ha 23 anni e sua madre è una donna nicaraguense di nome Alexandra Alcocer, che ha incontrato il fratello di Luis Miguel a Los Angeles negli anni ’90.

Alex Pasteri e sua figlia Isabella. Fonte: insgramabasteri

Isabella Condivide il suo gusto per la moda e le tendenze con sua cugina Michelle Salas, figlia di Luis Miguel, modella e influencer sui social media. Ma a differenza di lei, mantiene un profilo molto basso, lontana dalle telecamere e spesso si cancella dal suo account Instagram.

Isabella Pastori. Fonte: instagram @bellabasteri

Isabella Non pubblica periodicamente sui social e suo padre Alex ha condiviso alcune foto di loro insieme, dove si può vedere la loro bellezza e talento. La giovane è bionda con gli occhi chiari, e in più di un’occasione i fan sono stati incoraggiati a confrontare la sua somiglianza fisica con la nonna, Marcella Pasteri. Finora, non si sa che tipo di relazione abbia con suo zio Luis Miguel e con i suoi cugini più giovani Miguel e Daniel.