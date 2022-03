Incontro ad alto livello tra Stati Uniti e Messico su immigrazione e sicurezza delle frontiere

CARACAS – La riduzione della fornitura di fertilizzanti e le interruzioni nella catena di approvvigionamento a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina avranno un impatto negativo a livello mondiale e “implicazioni significative per la sicurezza alimentare”, avverte l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

La Russia è il più grande produttore mondiale di grano e l’Ucraina è il quinto esportatore. “Insieme, forniscono il 19% della fornitura mondiale di orzo, il 14% di frumento e il 4% di mais mondiale e rappresentano oltre un terzo delle esportazioni mondiali di grano”, ha affermato Qu Dongyu, Direttore generale dell’alimentazione e Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura.

“Potenziali interruzioni delle attività agricole in queste due principali fonti di alimenti di base potrebbero gravemente esacerbare l’insicurezza alimentare in tutto il mondo, in un momento in cui i prezzi internazionali dei prodotti alimentari e dei fattori di produzione sono già alti e volatili”, ha aggiunto in un testo pubblicato sulla pagina dell’agenzia.

Nel caso del Venezuela, dove l’80% di queste importazioni negli ultimi tre anni proveniva dalla Russia, questo è un altro fattore che danneggia il settore agricolo, uno dei più colpiti dalla mancanza di sicurezza giuridica, dall’assenza di crediti bancari, input e nelle politiche di governo generale e la crisi che il Paese attraversa da anni.

Celso Fantenel, presidente della Federazione delle Associazioni dei Produttori Agricoli del Venezuela (Fedeagro), ha evidenziato il “grande sforzo” delle associazioni private per garantire la produzione alimentare.

A suo avviso, la Russia sospende le esportazioni di fertilizzanti e altre materie prime a seguito del “blocco delle spedizioni” dopo le sanzioni, ma nel caso in cui sospenda le spedizioni a tempo indeterminato, c’è “poco” tempo perché il settore mantenga la copertura, circa 6 mesi.

Finora abbiamo ricevuto 3 navi fertilizzanti. Le associazioni private, che abbiamo cancellato in ottobre e novembre, raggiungeranno circa 200.000 ettari (…) Siamo riusciti a piantare circa 2.100.000 ettari, e ora siamo circa 1.200.000″, ha detto Fantenel.

Saúl López, presidente della Società venezuelana degli ingegneri agricoli, aggiunge che il calo dell’offerta continuerà ad “aumentare i prezzi dei fertilizzanti in tutto il mondo, che sono già a livelli record”.

“Lo stesso vale per la produzione alimentare. Il paese consuma grano e mais in modo importante e non possiamo coprire tutti i bisogni”, afferma.

Lopez spiega che in scenari di instabilità e calo dell’offerta che “di fatto hanno portato ad un aumento”merce (materie prime di base) in modo storico”, gli Stati si sforzeranno di preservare le proprie riserve e “svolgere ricerche”, il prima possibile, in modo che queste materie prime non manchino.

Ma l’ingegnere sottolinea che al momento, dal punto di vista finanziario ed economico, il Venezuela non ha la capacità di ottenere e possedere riserve strategiche a garanzia delle materie prime.

In tal senso Fantenel afferma che recentemente è stato effettuato un “bilanciamento del grano” (riso e mais) per analizzare le condizioni e determinare la quantità da importare.

E vediamo come riusciamo nella produzione, perché il Venezuela non dovrebbe importare riso, mais o zucchero. Dovremmo importare solo grano proveniente da climi temperati”.

“Se dici che produciamo il 30%, significa che il 70% deve essere importato, perché i venezuelani consumano meglio da un anno a questa parte (…) il governo deve mettere mano, dobbiamo impegnarci tutti, insieme per il settore privato produrre qui in Venezuela”, insiste Fantenel, sostenitore del consumo di prodotti made in Venezuela.

Anche se il Venezuela dovrebbe importare solo cloruro di potassio, perché secondo gli esperti, a differenza di azoto, urea e fosforo, non viene prodotto nel Paese, non essendoci una produzione che copra una percentuale del fabbisogno, il settore privato deve acquistare dalla Russia un Fertilizzanti “formula completa” che includono tali componenti.

Pequiven, azienda statale dedita alla produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici, è in riparazione da 5 anni ed è “non ancora finita”, esponenti del settore produttivo che, inoltre, concordano sul fatto che, alla massima capacità agricola, probabilmente serve solo il “30%” del fabbisogno.

A questo proposito, Lopez ritiene necessario ripristinare la Monómeros, filiale petrolchimica di Petróleos de Venezuela (PDVSA) in Colombia, che “rappresentava il 40% della fornitura sul mercato nazionale”.

La scorsa settimana, il presidente Nicolas Maduro ha annunciato di aver fatto una valutazione della crisi in Ucraina e degli “effetti brutali” sui prezzi globali di energia, petrolio, gas, cibo, fertilizzanti e trasporti e sul Venezuela.

“Stiamo già prendendo misure per continuare noi stessi nel processo di controllo dell’inflazione e di questi fenomeni che possono sorgere a seguito della guerra e dell’espansione del conflitto”, ha confermato Maduro dopo un incontro dei suoi funzionari di governo con alti funzionari dell’area araba Repubblica d’Egitto. Il governo di Joe Biden.

Maduro ha detto che era l’inizio del riavvicinamento con gli Stati Uniti e la Casa Bianca li ha classificati come dialoghi per affrontare questioni come la “sicurezza energetica”.