Incredibili immagini di Marte scattate dalla navicella MAVEN

IL Compito esperto (Atmosfera marziana ed evoluzione volatile) Da una pentola Continua a stupirlo con le sue scoperte pianeta rosso. In questa occasione, la sonda ha scattato immagini ultraviolette che rivelano nuovi dettagli sull’atmosfera e sulla superficie di Marte.

Dio YuOcontro l’esperto, Progettato per misurare le lunghezze d’onda dell’ultravioletto tra 110 e 340 nm, cattura due viste globali di Marte nei momenti chiave della sua orbita attorno al sole. Queste immagini forniscono agli scienziati una visione unica e dettagliata dell’atmosfera e della superficie del sole. pianeta rosso

Mosaico di colori ultravioletti

Affinché le lunghezze d’onda dell’ultravioletto siano visibili e comprensibili occhio umanoLe immagini sono state elaborate utilizzando una scala di colori specifica. Lui L’ozono atmosferico appare nei toni del violamentre appaiono nuvole e nebbia bianco o blu. La superficie di Marte può variare nei toni del marrone o del verde, a seconda del miglioramento dell’immagine per far risaltare i dettagli.

Estate e inverno su Marte

La prima foto è stata scattata durante l’estate nell’emisfero australe luglio 2022Appare il bacino argyre Avvolta nella foschia atmosferica e valli di La Vallis Marinerie è coperta di nuvole. La calotta polare meridionale si restringe a causa del relativo caldo estivo e il vapore acqueo sale ad altitudini elevate, contribuendo alla perdita di idrogeno su Marte.

La seconda immagine, scattata nel gennaio 2023 nell’emisfero settentrionale, rivela un cambiamento stagionale nella regione polare. Le nuvole bianche abbondano e le valli Valli Marineris spiccano, insieme a numerosi crateri. Lui Ozono, viola tonicasi accumula durante le fredde notti polari e si deteriora nella primavera settentrionale.

Eredità Maven

rilasciato il 2013 e ha raggiunto Marte nel 2014, MAVEN Superando tutte le aspettative nell’esplorazione dell’atmosfera marziana e delle interazioni con il sole e il vento solare. Questa missione fornisce preziose informazioni sulla perdita dell’atmosfera marziana, consentendo agli scienziati di comprenderne la storia, il clima e l’abitabilità.

Lui Maven Principal Investigator presso l’Università della California, Berkeley, allo stesso tempo Il Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland gestisce la missione. Lockheed Martin Space ha costruito il veicolo spaziale ed è responsabile delle operazioni, mentre lo Space Propulsion Laboratory velivolo N.spiritosoA e il Laboratorio di fisica dell’atmosfera e Space Sciences presso l’Università del Colorado a Boulder contribuiscono alla navigazione, al supporto e alla gestione scientifica.

Piace Focaccina Mentre si avvicina al suo decimo anno su Marte nel 2024, l’entusiasmo e l’attesa continuano a crescere per la comunità scientifica e il pubblico in generale. Queste immagini ultraviolette sono solo un esempio degli straordinari risultati che questa missione ha prodotto e continuerà a fornire in futuro.

