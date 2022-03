Indian Wells 2022: tabellone, partite, calendario e risultati del Masters

Questa settimana inizia il BNP Paribas Open, noto come Indian Wells Masters. I terreni della California Arena riuniranno l’élite del tennis maschile nel primo Masters 1000 della stagione sul circuito WTA e i secondi 1000 tennisti della stagione nel WTA Tour. Di seguito esaminiamo i programmi, i programmi e i risultati dei 1.000 Indian Wells Masters.

Il sorteggio dei 1000 uomini di Indian Wells Masters

parte alta

Il numero 1 al mondo andrà in cima alla classifica Daniel Medvedev. Il russo, escluso dal primo turno, esordirà contro Alexei Buberin o un giocatore dei playoff e si vede al terzo turno con Gael Monfils e secondo me. Ottavi di finale Kroos con Carlos Alcaraz o Roberto BautistaPossono incontrarsi nel terzo round. Nei quarti di finale Medvedev Può citare con l’attuale campione del torneo, Cameron Norrie, o con il greco Stefanos Tsitsipasche può essere visto con Khachanov nel terzo round.

Nella semifinale virtuale stavo aspettando Medvedev Rafael Nadal. Lo spagnolo si presenterà per la prima volta contro Sebastian Korda o un concorrente del precedente, Potrebbe vedersi al terzo turno con Daniel Evans e negli ottavi di finale potrebbe incontrare Riley Opelka o ripetere il duello dell’Australian Open con Denis Shapovalov. Nei quarti di finale virtuali, Nadal potrebbe affrontare l’italiano Yannick Sener o il norvegese Casper Ruud.Uno dei migliori studenti dell’Accademia Rafa Nadal.

Primo posto nel sorteggio maschile del Masters 1000 a Indian Wells 2022.

ATP



inferiore

In fondo alla classifica ci sarà l’italiano Matteo Berrettini. La sesta testa di serie italiana giocherà il suo primo match contro Ugo Humbert o una qualificazione in vista di un possibile incontro al terzo turno con Lloyd Harris e negli ottavi con Marin Cilic o Felix Auger-Aliassime. Nei quarti di finale Berrettini potrebbe affrontare il tedesco Alexander Zverev, terzo candidato, che esordirà contro Grigor Dimitrov o Tommy Ball. Questo può essere visto nel terzo round con Alex de Minaur e negli ottavi con Pablo Carreno o Taylor Fritz.

Zverev non si presenta come il secondo candidato perché questa esigenza ricade sulle spalle del serbo Novak Djokovic. Anche se non si sa se potrà ancora giocare, Djokovic è stato inserito nella lotteria E se giocherà per ultimo, esordirà contro Jordan Thompson o David Goffin e al terzo turno potrà incontrare Alexander Bublik o Andy Murray. In un ipotetico ruolo di 16 partite, Djokovic potrebbe affrontare l’argentino Diego Schwartzman o John Isner Prima del quarto di finale in cui potrebbero essere rivali Andrei Rublev, Francis Tiafoe, Aslan Karatsev o Hubert Hurkacz, che sarà il preludio di una possibile semifinale contro Zverev o Berrettini.

Ultimo del tabellone maschile per il Masters 1000 a Indian Wells 2022.

ATP



Il sorteggio femminile di Indian Wells WTA 1000

parte alta

Con Ashleigh Barty fuori all’ultimo minuto, gli organizzatori hanno messo al suo posto la francese Alizee Cornet, che esordirà contro Harmony Tan o Rebecca Peterson e si farà vedere al terzo turno con Sorana Cirstea e nell’eventuale ottavi di finale con Simona Halep o Coco Gauff. Nei quarti di finale i nomi di Emma Raducano, Tamara Zidansek, Lyudmila Samsonova o Karolina Pliskova, che sta tornando a un grande evento dopo l’infortunio e che inizia in vantaggio in questo trimestre.

Nelle semifinali virtuali la Pliskova potrebbe affrontare la polacca Iga Swiatek, Farà il suo debutto contro Clara Borrell o Anhelina Kalinina e potrà essere vista al terzo turno con Clara Towson e negli ottavi con Daria Kasatkina o Angelique Kerber. In un quarto di finale virtuale, Swiatek potrebbe affrontare Garbine Muguruza, che farà il suo debutto contro Alison Riske o Kathryn McNally. Questo può essere visto nel terzo turno con Madison Keys e negli ottavi con Elina Svitolina o Belinda Bencic prima di affrontare Swatik nei quarti di finale e Pliskova in semifinale.

In testa alla lotteria femminile all’Indian Wells Women’s Championship 2022.

Associazione Tennis Femminile



inferiore

In fondo alla classifica c’è l’attuale campionessa del torneo, la spagnola Paula Padusa, che farà il suo debutto contro Heather Watson o Teresa Martinkova. E che nel terzo round potrà affrontare anche la spagnola Sarah Sorribes. Negli ottavi di finale, Padusa potrebbe affrontare Leyla Fernandez o Jelena Ostapenko (potenziale rivale del secondo turno di Nurya Barezas) prima di un passaggio incrociato. Quarti di finale in cui Jessica Pegula e Veronika Kudermitova sono state determinate come concorrenti (che si vede al secondo turno con Naomi Osaka), Marketa Vondrousova o l’estone Anett Kontaveit.

Nell’ultimo quarto compare la greca Maria Sakkari, che si presenterà per la prima volta contro Katerina Sinyakova o Irina Kamelia Bego. Prima di incontrare Petra Kvitova al terzo turno e agli ottavi con Elise Mertens o Anas Jaber. Nei quarti di finale la potenziale rivale di Skari sarà la bielorussa Aryna Sabalenka, favorita dopo il ritiro di Barty, che esordirà contro Katie Poltier o Jasmine Paolini. Questo può essere visto nel terzo round con Victoria Golubych e negli ottavi con Victoria Azarenka o Elena Rybakina.