Indiana Jones 5: scena, durata e recensione dopo i titoli di coda

La prima parte dell’epopea indiana Jones È stato mostrato per la prima volta oltre 40 anni fa con predatori dell’arca perdutafilm in esso Harrison Ford Divenne un avventuroso professore alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza (sì, quella nella Bibbia) per evitare che cadesse nelle mani dei nazisti, i quali credevano che l’oggetto avesse un potere speciale che potesse aiutarli a vincere la guerra e conquistare il mondo.

rugiada Vinci quella battaglia e poi continua l’avventura con Tempio della morte, Dove, dopo essere scappato da alcuni teppisti, arriva in un piccolo villaggio dell’India e scopre che i bambini sono scomparsi insieme a una pietra sacra, e sembra che sia stata tutta colpa di un misterioso re.

Le cose si sono fatte difficili, tuttavia Dottor Jones Usa tutto il suo ingegno e alla fine riesce a recuperare ciò che ha rubato e sconfiggere un culto sanguinario, e poi lo segue con un terzo film in cui si riunisce con suo padre per un’ultima crociata, che non è stata proprio l’ultima avventura. .

Molti anni dopo, nel 2008, Harrison Ford K è tornato indiana Jones per lui Regno del Teschio di Cristallo Incontra vecchi e nuovi compagni in un’avventura che ancora una volta lo rende nemico di un pericoloso gruppo di soldati con piani orribili. Il film non è stato un successo, ma ora l’attore ha un’altra possibilità per dimostrare che Indy ha ancora quello che serve.

Indiana Jones 5 Ora è uno dei migliori film d’azione dell’anno e presenta una Indy più saggia ma non per questo meno pronta a seguire una grande avventura.

Lucasfilm Ha detto a riguardo: Harrison Ford Il ruolo del leggendario eroe antiquario ritorna nell’attesissimo quinto capitolo dell’iconica serie di Indiana Jones, diretto da James Mangold (“Ford v Ferrari”, “Logan”). Al fianco di Ford ci sono Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Pain and Glory”), John Rhys-Davies (“I predatori dell’arca perduta”), Shawnette Renee Wilson (“Black Panther”), Thomas Kretchman (“Das Boot”), Toby Jones (“Jurassic World: Fallen Kingdom”), Boyd Holbrook (“Logan”), Oliver Richters (“Black Widow”), Ethann Isidore (“Mortel”), Mads Mikkelsen (“Animali fantastici : I segreti di Silente”) Diretto da James Mangold, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emmanuel, con Steven Spielberg e George Lucas come produttori esecutivi. John Williams, che ha composto la colonna sonora di tutte le avventure di Indy dall’originale “Predatori dell’arca perduta” nel 1981, torna a comporre la colonna sonora.

La prima foto ufficiale ha suscitato molta eccitazione tra i fan, come potete vedere Harrison Ford Indossando le sembianze del classico esploratore avventuroso che indossava nei film precedenti, ha combattuto contro nazisti, culti e ladri nemici per recuperare artefatti inestimabili e potenti.

L’immagine mostrava anche Indy in piedi in una struttura vecchia e fragile, a conferma che lo vedremo ancora una volta esplorare aree segrete dimenticate dal tempo.

Lancio:

Harrison Ford confermato all’inizio, e dal momento che ha sempre detto che non avrebbe permesso a nessun altro di interpretare il personaggio per cui è diventato famoso negli anni ’80, mentre Ponte Phoebe Waller (da Fleabag e scrittore di No Time to Die) interpreta Helena, la nipote del dottor Jones e il motivo per cui decide di non ritirarsi e andare alla ricerca del quadrante del destino.

Inoltre, appaiono ancheMads MikkelsenBoyd Holbrook, Shawnette Renée Wilson, Thomas Kretschmann e Antonio Banderas.

Tuttavia, Steven Spielberg faceva parte del progetto Giacomo Mangold, Ha vinto il plauso della critica per il suo lavoro nei film nominati all’Oscar “Logan” e “Ford v. Ferrari”.

Quanto dura Indiana Jones 5?

Il quinto film della saga di Indiana Jones dura 2 ore e 34 minuti, molto più delle 1 ora e 55 minuti del primo film, Predatori dell’arca perduta.

Indiana Jones è valutato 5 su Rotten Tomatoes

al momento, Indiana Jones e Comporre Of Fate ha una valutazione dell’88% su Rotten Tomatoes, il che indica che è buono, ma non il migliore.

Come si confronta con il resto della saga?

Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, 96%

Indiana Jones e il tempio maledetto con l’82%

Indiana Jones e l’ultima crociata al 94%

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, con il 53%

Questa è la nostra recensione del film. Indiana Jones 5.

Di cosa parla il film?

Gli eventi del film si svolgono alla fine degli anni Sessanta, nel contesto della corsa allo spazio. Include striscioni che celebrano il ritorno degli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin Dopo lo storico allunaggio, così come la propaganda contro guerra del Vietnamche ha dato il via a tutto nel 1969.

Se questo è vero, Indiana Jones 5 si svolge 12 anni dopo gli eventi del film. Regno del teschio di cristalloavvenuta nel 1957.

Qui, il dottor Jones si trova di fronte a una nuova realtà in cui si sente superato, quindi non vede l’ora di andare in pensione ma i suoi piani cambiano quando scopre che i nazisti sono tornati, quindi deve vivere un’altra avventura, per cercare di recuperare un manufatto misterioso, il Il quadrante del destinoche permettono a chi lo possiede di viaggiare nel passato e cambiare la storia,

Scena post-crediti di Indiana Jones 5

Avviso spoiler!

Se non hai ancora visto il film o non vedi l’ora di vedere se Indiana Jones 5 ha un’altra scena dei titoli di codaTi consigliamo di leggere il seguente contenuto a tuo rischio e pericolo.

Quando va in onda Indiana Jones 5?

IL Film epici di Indiana Jones è sulla piattaforma Disney+, quindi il quinto film della serie d’azione alla fine arriverà anche lì. Al momento non c’è una data, ma i film di solito arrivano in streaming un mese dopo la loro uscita nelle sale, quindi potremmo vederli ad agosto.