Indicatore 2023 – Gioventù ribelle

Alcuni ricercatori concordano sul fatto che aprire semplicemente una finestra per consentire agli agenti inquinanti di fuoriuscire da uno spazio interno non funziona nelle aree urbane con un gran numero di edifici, perché l’aria esterna inquinata può entrare contemporaneamente in casa.

Ciò ha motivato un gruppo di scienziati dell’Università di Washington, negli Stati Uniti, a lavorare su una nuova generazione di piante progettate per essere efficaci nel purificare l’aria.

Ricercatori argentini hanno recentemente scoperto una nuova specie di roditore nella Riserva Provinciale di Laguna Brava, nella provincia di La Rioja, nel paese sudamericano. appartiene al genere ctinomisun gruppo di roditori con abitudini prevalentemente sotterranee, viene comunemente chiamato tana, o tuco-toco.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, il roditore pesa 300 grammi, ha un corpo forte e unghie lunghe che gli permettono di scavare in cerca di riparo nelle tane. E sulle gambe ci sono peli disposti in una fila. Inoltre, ha occhi e orecchie molto piccoli e una coda relativamente corta, a differenza dei topi che siamo abituati a vedere. Gli arti anteriori e posteriori sono corti e robusti, caratteristiche che lo rendono un buon scavatore.

Roditore Toko Toko