Indice BSE Sensex 30: il mercato azionario indiano ha aperto in rialzo il 9 ottobre

Quest’anno i mercati hanno registrato continue oscillazioni. (informazioni)

Apertura della sessione rialzista per Senso dell’ESB 30Che apre la seduta di mercoledì 9 ottobre con lievi rialzi 0,39%Fino a 81954,58 puntiQuesto dopo l’inizio della sessione di apertura. Confrontando questi dati con quelli delle date precedenti,… Senso dell’ESB 30 Accumula due cicli consecutivi di verde.

In riferimento alla redditività della scorsa settimana,… Senso dell’ESB 30 rappresenta una diminuzione 2,74%%; Nonostante ciò, su base annua, mantiene comunque un incremento 24,87%. Lui Senso dell’ESB 30 A. si trova 4,52% Sotto il massimo finora quest’anno (85836,12 punti) e 16,46% Sopra il punteggio minimo dell’anno in corso (70.370,55 punti).

Indice azionario È un indicatore utilizzato per conoscere l’andamento del valore di uno specifico gruppo di asset.Raccoglie quindi dati di diverse aziende o settori per una parte del mercato.

Questi indicatori sono utilizzati principalmente dalle borse di vari paesi del mondo Ognuno di essi può essere combinato da aziende con specificità diverse Ad esempio avere una capitalizzazione di mercato simile o appartenere allo stesso tipo di settore. Inoltre, ci sono alcuni indicatori che prendono in considerazione solo una manciata di titoli per determinarne il valore o altri che tengono conto di centinaia di titoli.

Gli indici del mercato azionario agiscono come Indice di fiducia del mercato azionario, fiducia delle imprese, salute economica nazionale e globale e performance degli investimenti azionari E azioni societarie. In generale, se gli investitori non hanno fiducia, i prezzi delle azioni tendono a scendere.

Allo stesso modo, lavorano su misura Performance del gestore patrimoniale Consentire agli investitori di confrontare redditività e rischio; Misura le opportunità di asset finanziari o crea portafogli.

Questo tipo di indicatore cominciò ad essere utilizzato alla fine del XIX secolo Il giornalista Charles H. Dao. Ha studiato attentamente come le azioni delle società tendevano ad aumentare o diminuire di prezzo insieme, quindi ha creato due indici: uno contenente le 20 società ferroviarie più importanti (perché all’epoca erano l’industria più importante), più 12 azioni di altri tipi di società.

Attualmente nella nostra economia ci sono vari indicatori e Possono essere raggruppati in base alla geografia, ai settori, alle dimensioni dell’azienda o anche al tipo di asset.Ad esempio, l’indice statunitense Nasdaq è composto dalle 100 maggiori società in gran parte legate alla tecnologia come Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Ogni indice azionario ha il proprio metodo di calcoloMa il fattore principale è la capitalizzazione di mercato di ciascuna società che la compone. Questo si ottiene moltiplicando il valore giornaliero dei titoli nel mercato azionario corrispondente per il numero totale di azioni scambiate sul mercato.

Le aziende che compaiono sul mercato azionario sono obbligate a farlo Fornire equilibrio Della sua composizione. Tale rapporto deve essere pubblicato ogni tre o sei mesi, a seconda dei casi.

Leggere un indice azionario implica anche esaminarne l’evoluzione nel tempo. I nuovi indici iniziano sempre con un valore fisso basato sui prezzi delle azioni Alla data di inizio, ma non tutti seguono questo metodo. Pertanto, può portare a imprecisioni.

Se un indice aumenta di 500 punti in un giorno, mentre un altro aggiunge solo 20 punti, potrebbe sembrare che il primo abbia generato un rendimento migliore. Ma se uno inizia la giornata con 30.000 punti e l’altro con 300, puoi vedere, in termini percentuali, che i guadagni del secondo giorno sono stati maggiori.

Tra Principali indici azionari statunitensi Esiste il Dow Jones Industrial Average, comunemente noto come… Dow Jonescomposto da 30 aziende. Allo stesso modo, il Standard & Poor’s 500Che comprende 500 delle più grandi società della Borsa di New York. Finalmente arriva Nasdaq100che unisce 100 tra le più grandi società non finanziarie.

D’altra parte, gli indicatori più importanti Europa Lei Euro Borsa50che copre le 50 aziende più importanti dell’area euro. Anche, DAX30È il principale indice tedesco che contiene le società più forti della Borsa di Francoforte. IL Indice FTSE 100 Dalla Borsa di Londra; Lui CAC40 Dalla Borsa di Parigi; E Stambecco 35dal mercato azionario spagnolo.

In Continente asiaticoabbiamo Nikki 225composto dalle 225 maggiori società della Borsa di Tokyo. Allo stesso modo, il Indice composito SSEche può essere considerata la più solida della Cina, è composta dalle società più rilevanti della Borsa di Shanghai. Allo stesso modo, vale la pena notare Indice Hang Seong A Hong Kong e Cosby Nella Corea del Sud.

imparentato America Latinahai Indice dei prezzi al consumoche contiene Le 35 società più consolidate della Borsa messicana (BMV). Almeno un terzo di essi appartiene alla proprietà dell’imprenditore Carlos Slim.

Un altro lo è Bovespacomposto dalle 50 società più importanti della Borsa di San Paolo; Lui Merval Dall’Argentina; Lui IPSA Dal Cile; Lui COOLCAP MSCI Dalla Colombia; Lui Gridare Caracas, composta da 6 aziende provenienti dal Venezuela.

Allo stesso modo, esistono altri tipi di indici azionari globali come MSCI America LatinaChe comprende le 137 più importanti aziende di Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù.

Allo stesso modo, lì Mondo MSCIChe comprende 1.600 aziende provenienti da 23 paesi sviluppati; Lui MSCI Mercati emergentiÈ composto da più di 800 aziende dei paesi in via di sviluppo; E Standard & Poor’s Global 100composto dalle 100 multinazionali più potenti dell’intero pianeta.