Indignazione in Italia a un funerale con bandiera nazista e saluti fascisti

Funerale di una donna di 44 anni conosciuta come Alessia ‘Dungeon’ ai membri del partito di estrema destra Fursa Nua.

Un corteo funebre che porta la bandiera nazista con una svastica in una bara E il fatto che le persone in lutto potessero essere viste alzare le mani e battere il saluto fascista ha suscitato indignazione in Italia.

Foto pubblicate dal sito di notizie Aprire Per visualizzare La folla che osserva la bara avvolta nella bandiera nazista fuori dalla chiesa di Santa Lucia, a nord di Roma.

I media italiani hanno riferito che appartiene a questo gruppo Il partito di destra Fursa Nueva, Il suo divieto è stato approvato dal Senato italiano lo scorso ottobre.

È stato confermato che il gruppo nazista si è riunito durante i funerali di uno dei suoi militanti, un membro del gruppo militante di 44 anni di nome Alessia ‘Tungsi’. Aprire.

La diocesi di Roma l’ha condannata come “grave, offensiva e inaccettabile”. La parrocchia locale ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna attività estremista del genere al di fuori della chiesa.

Fuerza Nueva è un partito neofascista che ha fatto notizia per le sue violente lotte contro le restrizioni imposte dal governo a causa della crisi sanitaria.

Centinaia di membri del gruppo di estrema destra Forza Nuova hanno protestato contro l’attuazione del certificato di vaccinazione contro il COVID-19.

Lo scorso ottobre, esponenti del partito hanno danneggiato la sede della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), una federazione sindacale italiana a Roma., Durante le proteste contro le politiche del governo a causa dell’epidemia.

La polizia ha arrestato diversi sospetti legati al partito, quindi è stata presentata alla Camera alta italiana una mozione per approvare lo scioglimento di Fuerza Nueva e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista. Secondo l’agenzia di stampa, la polizia ha avviato un’indagine per chiarire l’accaduto ANSA.

