Infermieri e medici, parte del piano per tornare a casa dall’Afghanistan

In ottemperanza alla Legge Organica 15/1999 del 13 dicembre sulla Protezione dei Dati Personali, ti informiamo che i dati personali che ci fornisci attraverso il sito web www.enfermeria21.com saranno trattati in modo confidenziale e entreranno a far parte di un file di proprietà di DAE, SL e AULADAE , SL, in PI El Oliveral, Parcela 1, Nave 3, Block A, 46190 Riba Roja del Turia (VALENCIA) debitamente registrato presso l’Agenzia per la protezione dei dati (www.aepd.com). I tuoi dati personali verranno utilizzati esclusivamente per la gestione contabile, fiscale, amministrativa, gestione per conto terzi, divisione e controllo della Società AA.FF.

Allo stesso modo, ti informiamo che puoi esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione in conformità con le disposizioni della Legge Organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla protezione dei dati personali, inviando una e-mail a metas @ grupo-paradigma.com o una lettera con una copia della tua carta d’identità al seguente indirizzo:

BL Oliveral, Lotto 1, Nave 3, Blocco A 46190 Riba Ruja del Turia (Valencia).

DAE, SL e AULADAE, SL non vendono, assegnano, affittano o trasferiscono in alcun modo le informazioni personali oi dati dei propri clienti/utenti a terzi.

Il titolare dei dati autorizza espressamente il trasferimento dei propri dati all’Ufficio Contabilità, Fisco e Amministrazione Clienti, all’Ufficio a terzi dei clienti, partecipazione e controllo di AA.FF. società.

L’utente garantisce che i dati personali forniti a DAE, SL e AULADAE, SL sono corretti ed è responsabile della segnalazione di eventuali modifiche. L’utente sarà l’unico responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa verificarsi a DAE, SL, AULADAE, SL oa terzi a causa della compilazione di moduli con informazioni false, inesatte, incomplete o non aggiornate.

DAE, SL e AULADAE, SL hanno adottato le misure necessarie per evitare l’alterazione, la perdita, il trattamento o l’accesso non autorizzato ai dati personali, tenendo sempre conto dello stato della tecnologia, tuttavia, l’utente deve essere consapevole che le misure di sicurezza di Internet non sono infallibile.

La compilazione dei moduli inclusi nel Sito Web implica il consenso esplicito dell’Utente al completamento dei suoi dati personali nel suddetto file automatizzato di DAE, SL e AULADAE, SL “