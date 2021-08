Infine, i BTS hanno cancellato il loro tour mondiale Map of the Soul, che è stato posticipato da aprile 2020 | Musica

Brutte notizie per i militari. Nonostante tutti gli sforzi per essere in grado di implementare Mappa del tour dell’animaAlla fine, non sarà in grado di farlo. Il tour che stavo per fare BTS tutto il mondo Dovrai aspettare una nuova opportunità, essendo in un limbo dall’aprile 2020, quando inizialmente era previsto che si tenesse, e subendo continui ritardi.

BigHit Music, l’etichetta discografica del gruppo k-pop, ha rilasciato un comunicato informando tutte le novità riguardanti il ​​tour per evitare ogni tipo di malinteso. “La nostra azienda ha lavorato duramente per riprendere i preparativi per il Map of the Soul Tour dei BTS, sapendo che tutti i nostri fan hanno aspettato a lungo il tour”, hanno iniziato dicendo.

“Tuttavia, a causa di circostanze mutevoli al di fuori del nostro controllo, è diventato difficile recuperare le prestazioni sulla stessa scala e nello stesso lasso di tempo prestabilito. Pertanto, Dovremmo annunciare la cancellazione della mappa del tour soul dei BTSCon queste parole BigHit ha confermato la notizia peggiore a tutti i suoi fan.

Quasi un anno e mezzo di attesa

Questo tour è stato inizialmente annunciato nel gennaio 2020 e dovrebbe iniziare nell’aprile dello stesso anno allo Stadio Olimpico di Seoul, nella capitale sudcoreana. Tuttavia, l’avanzata del coronavirus ha già imposto il primo rinvio di tutti gli appuntamenti in programma, Compreso uno spettacolo a Barcellona come rappresentazione del nostro Paese.

Per rimediare a questa molestia forzata, è stato organizzato lo scorso ottobre Doppio concerto online Sotto il nome BTS Map of the Soul ON: E e La cui presenza (virtuale) è stata vicina al milione di telespettatori. Successo completo all’altezza di questi sette idoli! Questo spettacolo ha permesso a molti di sognare il tanto atteso tour mondiale, ma alla fine rimarrà un sogno, almeno per il momento.

Ancora una volta, porgiamo le nostre più sincere scuse a tutti i fan che hanno atteso la ripresa della mappa del BTS Soul Tour. Stiamo lavorando su una valida alternativa e una formula in grado di soddisfare le vostre aspettativeSperiamo di aggiornarvi il prima possibile”, conclude il comunicato ufficiale di BigHit Music.

Speriamo che la buona notizia arrivi prima o poi e che l’esercito venga risarcito come merita. rallegrarsi!