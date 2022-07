Infinix Note 12 Pro e Note 12 Pro 5G in vendita

Se stai pensando di acquistare un cellulare, è il momento perché abbiamo un’offerta promozionale disponibile sulle periferiche. Infinix Nota 12 Pro S 12 Pro 5G. Questa offerta sarà disponibile solo per pochi giorni, dal 18 luglio alle 00:00 fino al 22 luglio alle 23:59.

*Articolo promozionale

Infinix Note 12 Pro e le sue caratteristiche tecniche

Questo dispositivo con processore Ultra Power helio G) da 6 nm ha funzionalità di rete, anche di rete 5Ginsieme velocemente HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, 5G.

Questo telefono cellulare è disponibile in due colori, bianco e nero, ed è progettato con una struttura in plastica e due nano-SIM. Ha sensori di impronte digitali, accelerometro, giroscopio e bussola. Ha una batteria 5000 mAhad un costo veloce di 33 watt. dacci un minore 7% di consumo energeticoprestazioni superiori a GPU a 9% e rendimento CPU al 12,49%.

Dispone di 8 GB di RAM, espandibile a 13 GB. D’altra parte, se usi il tuo cellulare per giocare, sarai in grado di trovare un file Vibrazione immersiva 4D. Ha anche un doppio altoparlante con suono surround a 360 gradi.

Caratteristiche tecniche della fotocamera e dello schermo

L’Infinix Note 12 ha una costosa tripla fotocamera da 108 MP per scattare foto giorno e notte. Possiamo anche fare selfie con grande chiarezza e alta definizione. Il display AMOLED da 6,7″ FHD + True Color è molto reattivo.

prezzo

Il prezzo a cui possiamo trovare questo prodotto infinito È 555,02 euro ma con lo sconto possiamo averlo a un prezzo 241,30 euro Con codice sconto: Infinix 30z.

Infinix Note 12 Pro 5G e le sue caratteristiche tecniche

Nota 12 Pro 5G ha Chip dimensionale 910 Con supporto 5G. Il processore MediaTek offre frequenze fino a 2,4 GHz e Basso consumo energetico, inoltre, dispone di Smart 5G.

D’altra parte troviamo una batteria 5000 mAh Con sovralimentazione 33 watt Dura fino a 800 cicli di carica. La batteria ha anche una ricarica rapida per poter caricare il nostro cellulare in pochi minuti. Questo è senza dubbio se non abbiamo tempo per qualcosa e la pancia è molto bassa. Come se non bastasse, abbiamo due altoparlanti con vibrazioni 4D e gli stessi altoparlanti producono un suono surround a 360 gradi.

Abbiamo una memoria 8 GB di RAM Che può essere espandibile fino a 5 GB che possiamo ottenere memoria 13 GB.

Caratteristiche tecniche della fotocamera e dello schermo

Il dispositivo ha una configurazione a tripla fotocamera, il cui sensore principale è di 108 MP in qualità cinematografica. All’interno di queste funzioni, ha una ripresa notturna. C’è anche un sensore frontale da 16 MP per scattare alcuni selfie.

Inoltre nella fotocamera possiamo trovare un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ con colori più realistici.

“Noi raccomandiamo Infinix NOTE 12: uno smartphone completissimo proposto su Aliexpress“

prezzo

Il prezzo che possiamo ottenere da questo cellulare infinito Su base giornaliera 555,02 euro. Ma con un codice sconto infinito 30 zd Possiamo ottenerlo a un prezzo 241,30 euro.