Influencer che prendono parte ai tornei di Samsung TV Gamer – Samsung Newsroom Messico

Nomi famosi del mondo della tecnologia e dei giochi di tutta l’America Latina si sono affrontati dal vivo allo stand Samsung al Brazil Game Show

Per trovare “Ultimate Player” – il giocatore più selettivo in America Latina – e allo stesso tempo fornire più intrattenimento al pubblico Brasile Game Show 2022il più grande evento di gioco della regione, Samsung ha promosso una serie di tornei tra influencer, utilizzando la TV come piattaforma giocatore Il nuovo QLED QN90B.

La prima disputa è avvenuta giovedì 6 ottobre, in un evento speciale per giornalisti e influencer dell’America Latina. Lunedì 10, i partecipanti hanno potuto assistere al torneo dal vivo all’evento, mentre domani coloro che sono passati per BGS potranno recuperare il ritardo sull’ultimo torneo a partire dalle 14:30 ora locale. I contenuti degli eventi del lunedì e del martedì saranno immortalati in cortometraggi che verranno condivisi sui social.

Tra i partecipanti ci sono nomi come José Peláez, di Panama (josepelaez); Angelo, dal Guatemala (nimuyangel); Milagros (milimansiilla) e Franco Ciancioni (@francencioci), dall’Argentina; Manteiga (hero_manteiga) e MeiaUm (omeiaum) dal Brasile; Lucy Ward (lucyweird) e Kali Luli (tekibocas), dal Perù; Juan Isaac, di TecnosSensual, del Cile (juan_isaacs); Juan Camilo Ortiz Luna (juancascreams) e Sunny (elsneyder), dalla Colombia; Ignacio Oriana Loyola, dal Cile (nachitojuegajuegos); Patty meza, (pattymezam) e qualsiasi cemar (any_cemar), dal Messico.

Uno dei nomi di spicco di questa edizione è Mexican Any Cemar, che racconta com’era l’evento: “Venire dal Messico è stata un’esperienza molto preziosa per me, vivere con così tante persone ha avuto un enorme impatto su di me. Sono stato in grado di comunicare con così tante persone e lo adoro perché possiamo comunicare indipendentemente dal fatto che sia in Portoghese o spagnolo, è divertente Estremamente”.

Il giornalista panamense Nathz Guardia, di Ponte Geek, ha evidenziato: “Il torneo è stato molto buono! I partecipanti si sono divertiti molto. In termini di TV, la velocità di trasmissione tra comando e risposta del gioco lo rende davvero una vera esperienza di gioco.”

Con funzionalità incentrate su giochi, TV i giochi Il nuovo QLED QN90B di QLED è una serie di funzioni per prestazioni migliori e un’esperienza coinvolgente:

L’esclusivo display Super Ultra-Wide è una delle principali differenze del QN90B, che si traduce in una migliore visione del gioco per ottenere un vantaggio competitivo espandendo l’ampiezza del gioco, alleati e nemici.

I modelli QN90B da 43 pollici e 50 pollici hanno una caratteristica unica: frequenza di aggiornamento di 144 Hz, esclusivamente per TV i giochi Samsung QN90B che assicura immagini veloci e transizioni fluide tra le scene.

La tecnologia Freesync Premium Pro offre un’esperienza di gioco fluida riducendo la latenza tra la TV e la console o il PC. Inoltre, questa tecnologia previene la grafica distorta e la rottura dell’immagine, mentre la bassa latenza fa sì che i comandi vengano eseguiti istantaneamente.