Informazioni dall’Ambasciata degli Stati Uniti a Cuba

Sei settimane prima delle elezioni generali americane previste per il 5 novembre 2024, l’ambasciata americana a Cuba ha ricordato ai cittadini statunitensi all’estero l’importanza di registrarsi per votare se non l’hanno già fatto. C’è ancora tempo per completare questo processo cruciale e partecipare alle elezioni, ma il termine per le votazioni per corrispondenza si sta rapidamente riducendo.

Come possono votare i cittadini americani all’estero?

Per votare alle elezioni di novembre, devi essere registrato nel tuo stato o territorio d’origine. Il modo più semplice per verificare lo stato della registrazione e ottenere informazioni specifiche è tramite il Programma federale di assistenza al voto (FVAP). Sul sito ufficiale http://fvap.gov, gli elettori possono verificare i dettagli su come registrarsi in base a dove vivono.

Date importanti per l’invio delle schede elettorali

L’ambasciata ha osservato che il tempo di transito tra le località estere e le aree elettorali locali può richiedere fino a 20 giorni. Per questo motivo, l’Ambasciata si impegna a inviare tutte le schede compilate entro il 15 ottobre 2024, 20 giorni prima del giorno delle elezioni, per garantire che raggiungano in tempo i rispettivi Stati.

Biglietto d’emergenza: FWAB

Per coloro che non ricevono il voto entro il 6 ottobre 2024, nonostante lo abbiano richiesto in tempo, esiste un’alternativa: il Federal Absentee Ballot (FWAB). Questa votazione di emergenza è disponibile online tramite la procedura guidata o in formato PDF all’indirizzo: FWAB. Questa opzione consente agli elettori di votare anche se non hanno ricevuto una votazione ufficiale.

Aiuto all’ambasciata

L’Ambasciata degli Stati Uniti all’Avana offre assistenza agli elettori che necessitano di assistenza in questo processo. È possibile richiedere un appuntamento tramite email all’indirizzo [email protected]Un funzionario ti aiuterà a completare il processo di votazione.

Questo annuncio dell’Ambasciata fa parte degli sforzi in corso per garantire che tutti i cittadini statunitensi all’estero possano esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni del 2024.