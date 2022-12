Ingegneri elettrici e agronomi hanno vinto premi in Costa Rica

Valverde ha vinto la categoria Tecnologia grazie alla sua ricerca su reti elettriche affidabili, sicure e prive di blackout. Che trasmettono energia elettrica dalle grandi centrali alle abitazioni, oltre che nella generazione da fonti rinnovabili, generazione distribuita e trasmissione di energia elettrica.

Mentre Jimenez ha meritato il Science Prize per il suo studio sulla produzione alimentare, il suo impatto sulla salute e i suoi benefici per la popolazione in generale.

Alla cerimonia di premiazione, il presidente Rodrigo Chavez ha sottolineato che i vincitori onorano l’eredità di Clodomiro Picado, che – continua – risuona potente dagli echi della storia scientifica, che ci parla della ragione e della conoscenza come i binari su cui va il progresso.

Il capo del Ministero della Scienza, dell’Innovazione, della Tecnologia e delle Comunicazioni (Micitt), Carlos Enrique Alvarado, ha affermato che la pluripremiata ricerca sulla sicurezza alimentare ed energetica ci consente di costruire capacità per affrontare le sfide e gli impatti del cambiamento climatico. .. Alvarado ha detto: “Oggi siamo un esempio di ciò che il Costa Rica può fare quando la scienza e la tecnologia sono parte integrante della sua visione di sviluppo”.

I Clodomiro Picado Twight National Science and Technology Awards sono tenuti da Micitt e costituiscono i più alti riconoscimenti che questo portafoglio e lo Stato del Costa Rica possono assegnare ai cittadini che fanno ricerca in questi campi.

Nella sua 43a edizione quest’anno, Micitt ha indicato che è stato creato con decreto esecutivo nel 1976 per essere assegnato come un premio ogni due anni, e ha aggiunto che dal 1977 60 costaricani lo hanno ricevuto.

Tuttavia, ha aggiunto, la situazione è cambiata nel 1980 e fino al 1999 sono stati assegnati come premi separati, alternati, a distanza di un anno; E – continua – dal 2000 ad oggi, entrambi i riconoscimenti vengono assegnati ogni anno.

