Ingeteam eguaglierà il più grande parco solare fotovoltaico d’Australia – El Periodico de la Energía

Ingegneria basca autonomia sarà uguale a Giardino solare fotovoltaico più grande Australia, una “fattoria” solare produrrà 1.800.000 MWh di elettricità pulita e rinnovabile ogni anno per fornire più di 250.000 case.

Ingeteam parteciperà a questo progetto di energia rinnovabile dopo aver firmato un contratto di fornitura di attrezzature per l’appartamento con Green Light Contractors Pty di Elecnor, che costruirà due campi di energia solare nella regione del New England, nello stato del New Wales del Sur, situato nell’est del paese.

Con l’aggiudicazione di questo nuovo contratto, la società di ingegneria basca Ingeteam è integrata per essere il secondo produttore di impianti solari nel mercato australiano, grazie a diversi impianti fotovoltaici dotati di Ingeteam, come Moree Solar Farm, 56 MW, anch’esso costruito da Green Light Contractors Pty Ltd. , entrato in funzione nel maggio 2016, ha riferito lunedì la suddetta società.

L’impianto solare del New England sarà costruito in due fasi, con una prima fase da 400 MW con una sottostazione da 33/330 kV installata nella sezione nord del progetto a cui Ingeteam fornirà 72 centrali da 6,56 MW.

Le apparecchiature fornite da Ingeteam saranno prodotte e consegnate durante la seconda metà del 2021 e il progetto New England Solar Farm dovrebbe diventare operativo nel primo trimestre del 2022.

Va notato che si tratta di una fattoria solare, il cui design e layout lasceranno spazio sufficiente alle pecore per vagare liberamente tra le file di pannelli solari installati attraverso un sistema di inseguimento ad asse singolo.



