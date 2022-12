Inghilterra – Francia: orari, tv e dove vedere in diretta online la partita dei Mondiali 2022 di oggi

Quarti di finale di Coppa del Mondo 2022 Hanno disputato uno dei turni di qualificazione più interessanti dell’intero torneo. Tanto che sembra una finale. Inghilterra e Francia Si affrontano in una partita in cui entrambe le squadre rischiano tutto. Qualsiasi inciampo sarebbe stato severamente punito, e sia gli inglesi che i francesi non potevano accontentarsi di ciò che avevano ottenuto se volevano sopravvivere alla lotta per la vittoria. Coppa del Mondouna delle competizioni più dure e impegnative di tutto lo sport, non solo del calcio.

sfida a chi Cancello sud è grande. Questo scontro dovrebbe segnare un punto di svolta nella traiettoria internazionale di Inghilterra nei passati tornei. Il duello contro l’attuale campione del mondo è il vero banco di prova per gli inglesi, che hanno appena conquistato una convincente vittoria su una delle grandi imprese del torneo, Senegal, negli ottavi di finale. scontro prima di quelli Deschamps Deve significare il passo in avanti che l’Inghilterra chiedeva a gran voce da tanto tempo. Non c’è modo di tornare indietro. Tutto è in gioco.

Da parte sua, la nazionale francese, una delle grandi favorite per la vittoria del torneo, non può permettere che un errore distrugga le proprie speranze. Il campione del mondo arriva in questa partita con stile. dopo averlo sradicato vigorosamente Polonia Negli ottavi di finale, la squadra del paese vicino si sente forte nel duello dei quarti di finale, ma non deve cadere in un’euforia eccessiva. Il Coppa del Mondo È un torneo che richiede ogni minuto e se perdi la concentrazione in un momento, può pagare un prezzo pesante.

Programma: a che ora si gioca Inghilterra-Francia ai Mondiali?

Inghilterra – Francia Coppa del Mondo Si svolgerà sabato 10 Dicembre alle 20:00 Ora spagnola. Il fidanzamento avverrà tra Stadio Al-Bayt situato nella città di Al-Jour. aperto nel 2021, Questo Colosseo è uno dei più grandi di tutto il mondo Coppa del Mondoche è la sua capacità totale 68895 spettatori.

D’altra parte, il programma in altre regioni del mondo è il seguente:

nazione ora Spagna 20:00 Peperoncino 16:00. Colombia 02:00. Perù 02:00. Brasile 16:00. Argentina 16:00. Messico 13:00 Stati Uniti (New York) 02:00. Stati Uniti (Los Angeles) 11:00

TV: Su quale canale televisivo trasmettono le partite dei Mondiali tra Inghilterra e Francia?

Inghilterra – La Francia non potrà apparire così apertamente in Spagna. Questa partita della Coppa del Mondo verrà trasmessa solo su Gol Mundial, che può essere contrattata indipendentemente tramite l’app o tramite Movistar. In questo launcher vi avranno accesso tutti i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto “LaLiga” o “Tutto il calcio”.

La partita, invece, può essere vista in altri paesi attraverso i seguenti canali:

nazione Televisione Spagna Obiettivo globale (ordine 57 da Movistar). Peperoncino DGO, DIRECTV 4K, Chilevision, Channel 13 e DSports (610-619). Colombia DGO, Dsports (610-619), RCN TV, Caracol TV, Caracol Play e DIRECTV 4K. Perù DIRECTV Sports, DGO, Latina e Dsports (610-619). Argentina DGO, DIRECTV 4K, Flow Eventos 4K, Claro 4K, TeleCentro 4K, TyC Sports, TyC Sports Play, DSports (610-619). Messico sport del cielo. Stati Uniti (New York) Foxsports.com, FOX, Peacock e Telemundo. Stati Uniti (Los Angeles) Foxsports.com, FOX, Peacock e Telemundo.

Internet: dove puoi seguire Inghilterra vs Francia online?

Inghilterra – Francia Può essere seguito online su as.com