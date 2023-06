Inizia a prendere decisioni o finirai per odiare tutti, dice la scienza

Sei una di quelle persone per le quali la scelta sembra buona? La società vuole che tu abbia più potere decisionale.

La timidezza può essere interpretata come una mancanza di fiducia da parte degli altri.

Sappiamo che rispondere a una domanda può avere conseguenze immediate, quindi a volte non arriviamo a dare un’opinione definitiva. Non essere brevi o non mostrare agli altri il nostro punto di vista può porre fine a una relazione. Può essere difficile mostrare sempre quello che vuoi, ma se non lo fai, Finirai per odiare tutti intorno a te. Questa è la conclusione radicale raggiunta da uno studio per capire quali sono i comportamenti sociali tra le persone.

L’obiettivo di questa nuova ricerca era analizzare le relazioni sociali dopo aver preso una decisione. In che modo questo tipo di personalità influisce sul gruppo? lo studio Si sviluppa attorno alle scienze dell’economia e del marketing. Si tratta di una proposta che potrebbe avere importanti risvolti comunicativi nei prossimi anni. Ora, perché non mostrare la nostra scelta in determinate situazioni?

Vediamo a quali chiavi punta questo studio psicologico e perché è un possibile suggerimento Consentire di formarsi un’opinione in futuro E ovviamente quanto sperimentiamo un risultato può cambiare, per sempre, il nostro modo di comportarci in determinati momenti.

Prendi decisioni e smetti di rispondere alle domande con “non lo so” o “non mi interessa”.

A volte, specialmente se non hai fiducia con le altre persone nella stanza, Di solito vengono espresse opinioni neutre per evitare conflitti. La paura di provocare il rifiuto o causare stress è ciò che spinge molti di noi ad agire in questo modo. Sapevi che questo può effettivamente avere il risultato opposto? Questa conclusione sembra essere stata raggiunta in precedenza Stabile Finito. Scegliere di non comunicare le tue preferenze può danneggiare un’esperienza condivisa e persino porre fine alla relazione.

Per capire a cosa ci riferiamo, in economia c’è una specie di “parabola” che ci permette di capire quanto sopra. Conosci il caso pragmatico delle noci? Se la squadra deve scegliere e ci sono gusti complementari, quando si esprime la scelta Più beneficio sarà ottenuto per il gruppo Quando ogni partecipante è guidato dalle proprie preferenze. Al contrario, se rinuncia ai suoi gusti per il bene della società, il beneficio sociale diminuirà se gli altri rispondono allo stesso modo.

Pertanto la conclusione più ovvia è direttamente correlata al miglioramento del benessere del gruppo. Esprimere la nostra opinione non dovrebbe essere negativo. Dopotutto, siamo programmati per avere sfumature, Non siamo una scala di colori in cui esiste solo il bianco e nero. Con questa prospettiva, possiamo vedere che è meglio tenere le elezioni, e se c’è una divergenza di opinioni, ci sarà tempo per negoziare una certa soluzione.

E tu, hai anche tu la paura del palcoscenico che non ti permette di fare una scelta, in un’altra situazione, potresti? A volte è difficile scegliere un’alternativa, ma visti i risultati dello studio, Devi lavorare per superare queste paure. Alla fine della giornata, è molto probabile che non ti sia piaciuto proprio per non aver espresso la nostra opinione.