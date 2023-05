Inizia la produzione di massa dei chip DDR5 a 12 nm di Samsung

Samsung, uno dei principali produttori di chip di memoria, ha annunciare Inizia la produzione completa di chip RAM DDR5 a 12 nm. In particolare, si tratta di chip da 16 gigabit (Gb) che verranno utilizzati in moduli più avanzati di Samsung e altri clienti.

L’azienda coreana promette di ridurre il consumo energetico del 23%, aumentando le prestazioni del 20% rispetto alle precedenti generazioni di questi chip. Potranno accedere 7,2 gigabit al secondo (Gbps). Il loro utilizzo varia e sarà integrato in moduli per data center, sistemi di intelligenza artificiale o computer di nuova generazione.

Prima di iniziare questo processo di produzione di massa, Samsung aveva già collaborato con i propri clienti per testare e compatibilità questi chip, infatti, alla fine dello scorso anno erano già in grado di certificare la compatibilità di questi chip nei moduli RAM con i processori AMD. .

Mentre 12 nm possono sembrare numeri elevati rispetto ai numeri gestiti in SoC come processori o GPU, nella memoria DRAM, grazie al suo design e funzionamento, è uno dei nodi più avanzati in questo momento. L’inizio della produzione di massa dei moduli DDR5 a 12 nm soddisfa le promesse fatte da Samsung nel dicembre 2022.

