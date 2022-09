Inizia l’era dell’osmio cristallino

Oltre a costituire assolutamente tutta la materia dell’universo, gli elementi della tavola periodica aumentano e diminuiscono di popolarità nel tempo man mano che i loro usi, disponibilità e domanda cambiano. Negli ultimi anni, il litio è necessario per le batterie e il silicio di cui è composto Patatine fritte L’informatica è stata tra quelle che hanno ricevuto più attenzione, seguita dall’uranio, che è tornato alla ribalta pubblica a causa della crisi energetica.

Ma ci sono più sostanze chimiche in attesa di prendere il posto che le spetta nella società e nei mercati. Uno di questi è l’osmio nella sua forma cristallina, la cui rarità e qualità fisiche ed estetiche possono farne una nuova espressione di lusso e investimento. E tutto questo grazie alle innovazioni tecnologiche che hanno recentemente portato alla nascita di un processo in grado di renderlo innocuo e cristallino.

“L’osmio grezzo è una polvere opaca dannosa per la salute, ma dalla fine del 2013 può cristallizzare, modificando la sua struttura chimica e fisica, allo stesso modo in cui il carbone può essere trasformato in diamante. Grazie a questo processo, diventa innocuo e si colloca al primo posto tra i metalli preziosi per la sua grande purezza”, afferma Marion Langenschedt, direttrice dell’Osmium Institute in Spagna. Tra i metalli preziosi presenti sulla Terra, per Francisco Javier Lopez, CEO di Silver-Gold Patrimonio, il primo grossista di metalli preziosi in Spagna ad offrire osmio cristallino ai propri clienti, questo metallo si distingue per la sua “eccezionale bellezza”. Aggiunge: “Nel sole, il suo splendore è così abbagliante che è anche conosciuto come elemento del sole o l’elemento sole.

Osmium è nella sua forma cristallina, la cui rarità e qualità fisiche ed estetiche possono farne una nuova espressione di lusso e investimento.

Per garantire le caratteristiche di qualità e purezza dell’osmio cristallino commercializzato, Langenscheidt spiega l’intero percorso di questo elemento fino al suo arrivo sul mercato: “L’osmio grezzo viene importato in Svizzera da miniere internazionali certificate, lì cristallizza ed è esportato in Germania, dove viene è certificato e inizia il suo percorso verso vari istituti internazionali. Da lì, l’osmio passa a rivenditori e grossisti autorizzati”.

Con tutte le garanzie di autenticità coperte, è tempo di studiarne la commercializzazione. In questo senso, dice Langenscheidt, “l’osmio può essere acquistato sotto forma di dischi e barre, che a loro volta possono essere tagliati in quasi tutte le forme desiderate mediante elettroerosione a filo”. Grazie a questa versatilità, ha affermato: “Ci sono davvero alcune forme specifiche come cuori, stelle, lettere e numeri che vengono vendute in serie, ma è anche possibile tagliare forme personalizzate secondo il desiderio del cliente”.

Nuova febbre da osmio

Osmium si distingue ovviamente per la sua bellezza, ma la sua scarsità sarà anche un importante driver per aumentare la domanda e trasformarla in asset di alto valore. Il responsabile riassume: “C’è solo una piccola quantità nella crosta terrestre. Ciò significa che i depositi di osmio sono limitati, il che renderà i gioielli realizzati con questo elemento unico più desiderabili in futuro”.

Al momento, il prezzo dell’osmio non è correlato con il prezzo di altri metalli preziosi o con altri beni materiali in genere. “Si è dimostrato molto stabile in termini di valore, che, secondo la moderna teoria del portafoglio, lo qualifica per facilitare un portafoglio di investimento. Un’aggiunta compresa tra lo 0,5% e il 20% di osmio migliora il portafoglio di investimento, ad esempio azioni e obbligazioni Ciò significa che la volatilità e quindi sono Riduci al minimo i rischi.

Allo stesso tempo aumenta la redditività”, sottolinea.

Quando le riserve di osmio si esauriscono, “il prezzo dell’osmio può cambiare a passi da gigante”, afferma Langenschedt. Non è solo il più raro dei metalli preziosi, ma anche il più raro degli elementi non radioattivi e la sua estrazione è necessariamente associata all’estrazione del platino. Il responsabile dettaglia: “10.000 tonnellate di minerale di platino contengono solo un’oncia di osmio, quindi quando l’estrazione del platino scompare, la quantità di osmio disponibile per la cristallizzazione sarà ridotta a zero”, poiché è impossibile ottenerlo industrialmente, almeno non ancora.

La sua rarità futuristica rende Osmium un prodotto di investimento più interessante per qualsiasi portafoglio azionario.

“Alcuni membri pensano che si esaurirà in pochi anni”, dice. E sebbene abbia ammesso che “il termine è difficile da definire, potrebbe essere compreso tra i prossimi otto e 15 anni”. Al termine dell’esaurimento “ci sarà sempre meno osmio disponibile per la vendita al dettaglio fino a quando non sarà disponibile solo tramite riacquisti da parte degli investitori”, afferma.

“Quando ciò accadrà, il suo prezzo non sarà più controllabile. Secondo alcuni esperti, potrebbe essere dieci volte superiore ai livelli attuali o più”, aggiunge. A suo avviso, tutte queste qualità lo rendono “un bene tangibile da tenere in considerazione quando si costruisce un portafoglio, soprattutto ora che i prezzi sono così convenienti”. Conclude: “Dovresti sempre tenere presente che si tratta di un investimento in attività tangibili a lungo termine, non di un investimento speculativo”.