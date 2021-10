Iniziano i lavori nello spazio del Mercat de Sant Antoni

Il Comune di Barcellona ha iniziato i lavori sul nuovo La zona del Mercat de Sant Antoni, nella regione dell’Eixample.

La procedura prevede la riparazione interna dello spazio in Il primo piano del seminterrato del mercato, e consiste essenzialmente nel trasformare l’edificio in uno spazio polivalente per l’uso e la gestione del quartiere. Con questa attività includerai spazio per Giovane, una delle aule cucina comunitaria e spazio per prove musicali, Al fianco Camere e uffici.



Questo sarà il nuovo quartiere del Mercat de Sant Antoni

In una presentazione al Comune/Consiglio Comunale di Barcellona

Consigliere della contea dell’Eixample, Pau Gonzalez, ha detto che la sala polivalente aiuta Rafforzare L’aspetto della comunità e la vita del quartiere sono già migliorati dall’attività di mercato e dall’intero ambiente tranquillo.

Circa un milione e mezzo di euro

Lo spazio del quartiere, con una superficie totale di 835 metri quadrati, fa parte del restyling del Mercat de Sant Antoni ed è il risultato di processo partecipativo che ha avuto luogo nel 2016 e nel 2017; La fine del loro lavoro è prevista per aprile 2022 e hanno un budget di 1,43 milioni di euro.