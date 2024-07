“Inside Out 2” è diventato il film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi

“Inside Out 2” è ufficialmente diventato il film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi. Ha superato “Frozen II”, che detiene il record dal 2019.

Un seguito del film Pixar del 2015,’‘Alla rovescia’che è stato un enorme successo commerciale e di critica, continua la storia della giovane Riley mentre entra al liceo e come ciò influenza le versioni antropomorfe delle sue emozioni, interpretato da un cast stellare tra cui Amy Poehler, Maya Hawke e Ayo Edebiri.

Nelle sei settimane successive alla sua uscita, “Inside Out 2” ha incassato 1,46 miliardi di dollari (1.350 milioni di euro), superando i 1.450 milioni di dollari (1.340 milioni di euro) incassati al botteghino da “Frozen II”. Inoltre, l’incasso totale del sequel animato è leggermente superiore al numero di fine anno del film con il maggior incasso del 2023, ‘Barbie’.

Tecnicamente, “Inside Out 2” è il secondo film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, dopo il remake de “Il Re Leone”. Prodotto anch’esso dalla Disney nel 2019. Tuttavia, sebbene l’intero film sia un’animazione al computer, La Disney lo ha classificato come un film “live action”..

Tuttavia, il suo totale globale di 1,66 miliardi di dollari (1,53 miliardi di euro) sarà probabilmente superato, con il ritmo di popolarità di “Inside Out 2” che continuerà a impressionare.

È il film d’animazione che ha superato la soglia del miliardo di dollari più velocemente, in 19 giorni, e il 13° film con il maggior incasso di tutti i tempi.

La tendenza a non scommettere su storie originali

In un anno in cui i principali franchise di Hollywood hanno avuto scarso successo economico, Inside Out 2 rappresenta una chiara eccezione. È l’unico film a superare la soglia del miliardo di dollari ed è il secondo film con il maggior incasso.Dune di sabbia: seconda parteHa incassato 712 milioni di dollari (657 milioni di euro) in tutto il mondo.

Negli ultimi dieci anni, i numeri di Hollywood sono stati incrementati dal suo successo finanziario Universo cinematografico Marvel. Ma dal momento che la Marvel ha appena pubblicato il suo unico film dell’anno, “Deadpool e Wolverine”, tocca alla Pixar, anch’essa di proprietà della Disney, compensare la perdita.

La Pixar sarà felice di questo successo. Nota per la sua attenzione ossessiva alla creazione di storie e per il suo dipartimento di animazione interno, la Pixar ha recentemente visto le sue ali tarpate dopo che la pandemia ha interrotto lo streaming di film di successo. Da “Soul” debutta in diretta su Disney+L’anno scorso la Pixar non è riuscita a trasformare i suoi film in successi al botteghino.

Film d’animazione con i maggiori incassi della storia

“Dentro e fuori 2”

“Frozen II”

“Film di Super Mario Bros”

“congelato”

“Gli Incredibili 2”

“servitori”

“Toy Story 4”

“Storia di giocattoli 3”

“Cattivissimo me 3”

a marzo, La Pixar ha licenziato il 14% dei suoi dipendenti. Commentando i suoi problemi finanziari, Pete Docter, il direttore creativo della società, ha detto a Bloomberg che “i film in studio dovrebbero concentrarsi meno sulla ricerca di catarsi da parte del regista e, invece, riguardare un’esperienza condivisa”.

Chiaramente, questo approccio funziona. “Inside Out 2” è un film molto creativo, ma alla fine si basa sulla creatività dell’originale. E anche se guardiamo I 10 film d’animazione con i maggiori incassi di tutti i tempisolo “congelato” lo è Una storia originale che non si basa su precedenti proprietà intellettuali (Non include le fiabe classiche).