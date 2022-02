Insider afirma que CoD 2022 saldrá para las dos generaciones

Hace unos cuantos dias, Infinity Ward compartimenti el primer teaser del nuovo Call of Duty para este año, que efficacemente será una secuela par Guerra moderna. Aun hay muchos detalles restantes por conocer sobre este título, sin embargo, parece que los jugadores de PlayStation 4 e Xbox One todavía podrán disfrutarlo en ambas consolas.

Tom Henderson, un contatto insider de Call of Duty e Battlefieldafirmó que Call of Duty: Modern Warfare 2 llegará tanto per l’attuale como la pasada generación de consolas, y prefirió decirlo de una vez antes de que comenzaran todos los rumors:

“Antes de que emppiecen los rumors, el siguiente título llegará a la actual y pasada generación de consolas. Esto refiriéndome al DMZ e altri… aerei.

Prima che inizino le voci, il prossimo titolo arriverà sia sulle console attuali che su quelle di ultima generazione. Questo si riferisce alla DMZ e ad altri… piani. https://t.co/p3R74GG4dN — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 4 febbraio 2022

El ZDM es aparentemente un modo de juego similar a Fuga da Tarkov que vendrá incluso con la nuova entrega de Call of Duty este anno. Los “otros planes” que Henderson menciona siguen siendo un mistero hasta el momento y podrían significar letteralmente cualquier cosa.

Nota del redattore: Parece que no será sino hasta 2023 cuando la nuova generazione di Call of Duty è tra noi. Pero creo que la entrega de este año podría ser la verdadera evolución que la franquicia necesita por todo lo que se ha rumorado sobre ella, includendo mejoras a la inteligencia artificial, un nuovo sistema de disparos de la y co y mod .

Attraverso: Tom Henderson