Insoddisfatto delle loro prestazioni, l’amministratore delegato di un’azienda tecnologica costringe i suoi dipendenti a tornare in ufficio

Nothing, un’azienda tecnologica nota per lo sviluppo di telefoni cellulari e auricolari con tecnologia ChatGPT integrata, ha deciso di abbandonare il modello remoto e tornare al lavoro di persona al 100% poiché è l’unico modo per i propri dipendenti di esprimere tutto il loro potenziale , secondo un’e-mail che hanno ricevuto.

La decisione è stata annunciata dall’amministratore delegato dell’azienda, Karl Pei, tramite A Una email controversa indirizzata ai suoi dipendenti E pubblicato su LinkedIn.

Sottolinea che la cooperazione tra i team ha successo solo a livello personale. “Realizziamo prodotti fisici in cui progettazione, ingegneria, produzione e qualità devono collaborare strettamente per consegnare i prodotti ai nostri utenti. “Questo non funziona bene da remoto.”

La misura si aggiunge alla tendenza crescente nel settore tecnologico a riprendere il lavoro di persona, allontanandosi dal modello a distanza ampiamente adottato durante la pandemia.

“Questa è un’azienda per adulti, quindi se hai bisogno di uscire dall’ufficio per affrontare alcuni problemi, siamo certi che prenderai la decisione giusta. In effetti, alcune posizioni, come le vendite e le pubbliche relazioni, hanno bisogno che tu lo faccia essere fuori ufficio per incontrare i clienti e fare pressioni regolarmente.

Il lavoro a distanza è diventato popolare durante la pandemia a causa delle restrizioni sociali imposte dal COVID-19. Molte aziende hanno adottato questo modello per adattarsi alle circostanze, ma quattro anni dopo alcune stanno iniziando a riconsiderarne l’efficacia nel contesto attuale.

In questo senso, Karl Pei, CEO di Nothing, ha espresso preoccupazione per le prestazioni del suo team con il modello remoto. Nella sua lettera ai dipendenti, Bee ha osservato che l’azienda opera allo “0,1% del nostro potenziale”, suggerendo che il lavoro a distanza non ci consente di raggiungere i livelli di produttività necessari. Questo argomento è stato fondamentale per la decisione di Nothing di tornare a un modello personale al 100%.

“Il lavoro a distanza non supporta grandi ambizioni e alta velocità”, ha affermato su LinkedIn.

Karl Pei ha riferito che la nuova procedura di lavoro personale in Nothing entrerà in vigore entro due mesi. Inoltre, Pai ha invitato i dipendenti che hanno domande o dubbi su questo cambiamento a sollevarli direttamente con lui.

Il post di Pei su LinkedIn ha suscitato polemiche: “Questa è un’azienda per adulti” suggerisce che il lavoro a distanza è per bambini o qualche tipo di adolescente più grande. “Spero che questa sia l’ultima volta che senti parlare di questa azienda”, ha detto l’utente Sergey Prikhodko.

Tuttavia, Bay ha supportato la risposta di un altro utente a ciò che ha detto Prikhodko: “Penso che tu stia interpretando male le parole di Carl Bay. Dici “siamo adulti” nel senso che ci si può fidare che i dipendenti lavorino da casa quando ne hanno bisogno. Non abusare di questo privilegio.

“Capisco la logica, ma perché essere così rigidi e severi con la politica? Ad esempio, se un designer di prodotto lavora da remoto il venerdì, ma lavora in loco negli altri giorni, ciò non influirà sulla sua capacità di vedere. il prodotto reale quella settimana.” Oppure no. “L’opzione ibrida è più che sufficiente per nessuna ambizione”, ha commentato Shane Hirschman nello stesso post.

Mentre altri utenti hanno sottolineato che si trattava di una strategia per evitare di pagare un indennizzo a causa del licenziamento.

“Avresti potuto abbreviare il messaggio in ‘Abbiamo bisogno di licenziamenti ma stiamo cercando di evitare le indennità di fine rapporto.'” “L’onestà è sempre la migliore politica, amico mio!”, ha detto James Cutler.

Altre persone hanno approfittato di questo spazio per condividere i potenziali benefici del lavoro ibrido: “Tutte le ricerche che ho trovato suggeriscono che il modello ibrido è il più produttivo, non capisco quanto sia rigido, soprattutto a causa dell’equilibrio tra la collaborazione e la concentrazione sono delicate”, ha affermato Steve Brown.