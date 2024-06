Insta360 GO 3S, la action camera 4K più piccola al mondo, grande circa un pollice

Insta360, la sempre più popolare azienda di tecnologia per fotocamere, ha annunciato il lancio della nuova Insta360 GO 3S, la action camera più potente e compatta della fortunata serie GO. Pur mantenendo il fattore di forma del suo predecessore, il GO 3S include miglioramenti significativi, tra cui l’acquisizione di video 4K e una serie di funzionalità avanzate che ridefiniscono l’esperienza di creazione di contenuti.

Massima potenza alle dimensioni di un pollice

Con un peso di soli 39 grammi, Insta360 GO 3S offre un’esperienza FPV completamente senza problemi. Il suo forte design magnetico ne consente il montaggio in una varietà di posizioni utilizzando gli accessori inclusi, facilitando la cattura di angoli creativi che potrebbero essere impossibili con fotocamere più grandi.

Il principale miglioramento del GO 3S rispetto alle versioni precedenti è la sua capacità di registrare in 4K a 30 fps, offrendo video nitidi e chiari grazie a un chip migliorato che offre il 50% in più di potenza di calcolo della CPU e un nuovo obiettivo grandangolare.

Altre caratteristiche degne di nota includono:

FOV MegaView: fornisce una visione più realistica con meno distorsioni e bordi più dritti.

Supporto Dolby Vision: fornisce una maggiore gamma dinamica e dettagli migliorati.

Rallentatore migliorato: cattura i momenti salienti ultra fluidi fino a 200 fps a 1080p o 100 fps a 2,7K.

Acquisizione e modifica automatiche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

La nuova modalità Time Lapse Video promette di essere un buon motivo per acquistare questa versatile fotocamera. Consente agli utenti di catturare momenti senza dover interagire con il dispositivo e di programmare la frequenza di registrazione e la durata dei clip in modo che GO 3S si attivi automaticamente.

Inoltre, la funzione di anteprima istantanea dell’app ti avvisa quando l’acquisizione è completa e pronta per la modifica. Per coloro che preferiscono non modificare manualmente, la funzione di modifica automatica di Insta360 combina le clip in video epici pronti da condividere utilizzando l’intelligenza artificiale.

Versatilità e comodità nell’uso quotidiano

Il GO 3S continua la tradizione della serie GO semplificando la registrazione video a mani libere. Le sue dimensioni ridotte e il peso leggero lo rendono ideale per il montaggio su luoghi come caschi, manubri o zaini. Funzionando come custodia, telecomando e caricabatterie, l’Action Pod ti consente di visualizzare in anteprima le riprese sul suo touchscreen da 2,2 pollici.

Per migliorare l’esperienza dell’utente e la versatilità, GO 3S offre diversi miglioramenti pratici:

Compatibilità Trova la mia Apple: semplifica la localizzazione della fotocamera in caso di smarrimento.

Cambia facilmente direzione: consente di alternare tra scatti orizzontali e verticali ruotando la fotocamera.

Resistente all’acqua: resiste a profondità fino a 10 metri, ideale per le attività acquatiche.

Controllo gestuale AI: avvia o interrompi le registrazioni con i movimenti della mano.

E poiché non potrebbe essere altrimenti, la confezione standard del GO 3S include una serie di accessori come collare magnetico, clip facile, supporto girevole e protezione per obiettivo, tutti progettati per massimizzare la stabilizzazione e le capacità di ripresa. Inoltre, il nuovo Quick Reader ti consente di eseguire rapidamente il backup e apportare modifiche direttamente sul tuo telefono senza scaricare file.

Insta360 GO 3S sarà disponibile in tutto il mondo da giugno in due opzioni di archiviazione, 64 GB e 128 GB, oltre a due colori tra cui scegliere, Arctic White e Midnight Black, al prezzo rispettivamente di € 399,99 e € 429,99.