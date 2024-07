Instabilità al nord Italia e caldo al sud

Previsioni meteo Italia. La giornata odierna, lunedì 8 luglio, si apre con un panorama meteorologico caratterizzato da persistente instabilità sulle regioni settentrionali d’Italia, in particolare su Alta Lombardia, Trentino e Alto Veneto. Il rafforzamento dell’anticiclone si estenderà però dalle latitudini afromediterranee verso l’Europa centrale, ripristinando gradualmente condizioni stabili. Questa situazione è già evidente in altre zone d’Italia, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, dove prevale un clima soleggiato con temperature elevate, salvo qualche accumulo nella regione tirrenica.

Evoluzione nelle prossime ore

Oggi in alta Lombardia, Trentino e alto Veneto è prevista pioggia al mattino, che si attenuerà di ora in ora. Del resto NordIl tempo sarà soleggiato, salvo qualche accumulo tra Piemonte e Liguria, che si dissiperà nel corso della giornata, come spiegato da 3b Medio. Nel pomeriggio e in serata persisterà una certa variabilità sul versante alpino, con possibili locali rovesci tra alto Piemonte e alta Lombardia. Contiene Centro Dall’Italia, in mattinata si registrerà qualche accumulo tra Toscana e Lazio, che si dissiperà nel corso della giornata. Altrove il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube pomeridiana sull’Appennino. Contiene Sud, le condizioni saranno stabili e generalmente soleggiate. In Sardegna il tempo sarà soleggiato, salvo qualche accumulo mattutino sulle parti meridionali. Temperature in aumento, con punte di 37/39°C previste a Madeira e nelle zone interne della Sicilia orientale..

Polvere del Sahara: la situazione

In questo periodo la polvere sahariana attraversa i cieli delle regioni centro-meridionali, trasportata dalle correnti meridionali provenienti dall’entroterra algerino. Questo fenomeno, già frequente nelle ultime settimane, proseguirà nei prossimi giorni, insieme ad un’ondata di caldo che arriverà sull’Italia dal Nord Africa. Ulteriore OggiLunedì 8 luglio il Centro-Sud sarà nuovamente colpito dalla polvere del Sahara, in particolare sulle Grandi Isole. Al nord la concentrazione di polveri è minore o del tutto assente. da Martedì 9È prevista una leggera riduzione della concentrazione delle polveri sospese, sebbene a Una nuova intensità potrebbe verificarsi nel prossimo fine settimana.

Allerta arancione per domani e mercoledì

In Italia torna il caldo estremo. Domani è prevista un’allerta arancione, allerta di livello 2 – cioè condizioni meteo indicanti un rischio sanitario, soprattutto nelle sottogruppi di popolazione più vulnerabili – a Roma, Latina, Frosinone, Perugia, Rieti. Mercoledì i capoluoghi in allerta 2 saliranno a 13: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. È quanto emerge dal bollettino sulle ondate di caldo del Ministero della Salute che monitora 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Martedì 9 luglio

Al nord la giornata sarà in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento localizzato che si formerà nel pomeriggio soprattutto sui rilievi, portando eventi sporadici. Le temperature sono in aumento, con massime previste tra 29 e 33 gradi. Nell’Italia centrale il sole domina tutti i settori per la presenza dell’anticiclone. Sono attesi alcuni accumuli nuvolosi solo sulla Toscana. La temperatura salirà fino a 30-35 gradi. Infine tutte le regioni sono molto soleggiate al sud, favorito dall’anticiclone africano. Si potranno verificare occasionali accumuli nuvolosi locali. Le temperature sono in aumento, con massime che vanno dai 31 ai 36 gradi.

Mercoledì 10 luglio

Nel nord Italia, il Tempo Prevalentemente soleggiato su tutte le parti. Nel pomeriggio potranno verificarsi isolati rovesci caldi sulle Alpi occidentali. La temperatura continuerà a salire, con massime tra 30 e 34 gradi. Al centro il tempo è stabile e molto soleggiato in tutte le zone. Nel pomeriggio potrà formarsi qualche nuvola sugli Appennini. La temperatura sta salendo fino ad un massimo di 32-37 gradi. Le condizioni saranno buone e soleggiate su tutte le zone del sud. Nel pomeriggio potrà formarsi qualche nuvola sugli Appennini. La temperatura continuerà a salire fino ad un massimo di 33-38 gradi.

Giovedì 11 luglio

Al Nord i cieli saranno sereni sulla riviera ligure e sulla pianura lombardo-piemontese. Sulle Alpi Occidentali sono attesi cieli nuvolosi con deboli piogge, mentre sulle Alpi Centrali si avranno nubi sparse con ampi squarci. Nubi sparse con ampi spazi vuoti caratterizzeranno la pianura veneta e le Dolomiti, mentre altrove il cielo sarà sereno. Al centro cieli sereni sul versante tirrenico e Adriatico. Al Sud Italia: Cieli sereni sul Tirreno, pianura e subappennino, con nubi sparse e ampie schiarite altrove. Sull’Adriatico nubi sparse con ampie schiarite sui gruppi del Mollison e Lucani, altrimenti cieli sereni. Isole principali: Nubi sparse con ampi spazi su Catania e l’entroterra siciliano, altrimenti cielo sereno.

Venerdì 12 luglio

Al Nord cieli sereni sulla Riviera Ligure. Nella pianura lombardo-piemontese sono presenti nubi sparse con ampi intervalli. Sulle Alpi occidentali e centrali il cielo sarà nuvoloso con piogge moderate. Nubi sparse con ampi squarci sulla pianura veneta e Dolomiti, altrimenti cielo sereno. Al centro cielo in prevalenza sereno. Al sud nubi sparse con schiarite diffuse sulla catena montuosa calabrese, altrimenti cieli sereni. Nubi sparse con diffuse schiarite lungo la costa ionica e i Monti Lucani, altrimenti cieli sereni.

Fine settimana del 13 e 14 luglio

Nubi sparse con ampi squarci sulla Riviera Ligure e pianura Lombardo-Piemontese. Sulle Alpi occidentali e centrali il cielo sarà nuvoloso con deboli piogge. Al Nord-Est i cieli saranno sereni sulla pianura emiliana. Sulle Dolomiti sono attesi cieli nuvolosi con deboli piogge, mentre altrove si avranno nubi sparse con ampi intervalli. Al centro si prevede cielo sereno, ma sul versante adriatico si prevedono nubi diffuse con ampi spazi sulla catena montuosa, mentre sulle altre zone il cielo rimarrà sereno. Cielo sereno anche al sud.

