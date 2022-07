Instagram lancia lo strumento per “uccidere” Google Maps

Mark Zuckerberg, CEO della piattaforma di proprietà di Meta, ha fatto l’annuncio attraverso una storia e cerca di competere con lo strumento di Google

piattaforma Instagram è un’app fotografica Il più utilizzato al mondo, e per mantenere questa posizione cercherà ora di competere con Google Maps, lo strumento di geolocalizzazione del colosso americano Alphabet.

Come? Presto Instagram aggiungerà una mappa in modo che gli utenti possano vedere i post da luoghi vicini utilizzando la posizione interattiva per mostrare tutti i tipi di informazioni.

Zuckerberg ha annunciato la nuova funzionalità

Ecco come funzionerà la mappa di Instagram

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato la notizia tramite la stessa rete di Instagram.

L’idea è che l’applicazione, oltre a pubblicare foto e video, Usalo per cercare luoghi o attività nelle vicinanze, filtrando per categorie, come ristoranti o negozi di abbigliamento.

Gli utenti potranno accedere alla mappa da due diversi punti dell’app:

Facendo clic sui tag del sito nel feed o nei post delle storie

Cerca il nome di una città, quartiere o luogo in Esplora. La ricerca hashtag è disponibile anche per gli hashtag locali

Sebbene questo nuovo strumento cerchi di competere con Google Maps, la mappa di Instagram non offrirà molte opzioni.

L’interfaccia è molto simile a quella di Google: sarà possibile navigare attraverso la mappa, poiché l’utente avrà uno strumento per spostarsi in qualsiasi parte del mondo.

Per sfruttare la tua posizione e vedere i post relativi alla tua zona, devi fare clic sul pulsante in alto a destra per selezionare la tua posizione.

La mappa conterrà bolle che includeranno post sotto forma di immagini come casi aziendali e organizzazioni nelle vicinanze.

Puoi anche salvare questi luoghi nell’elenco dei preferiti e puoi modificare la visualizzazione per cercare i rispettivi siti come un elenco.

A breve sarà possibile acquistare direttamente dalla chat di Instagram

Acquista dalla chat di Instagram

Un’altra nuova opzione aggiunta a Instagram In questi giorni la possibilità di potere Usa la chat per effettuare acquisti diretti.

Tramite il sito Web ufficiale, l’azienda ha segnalato il suo desiderio di “aiutare le persone ad avviare conversazioni con le aziende a cui sono interessate e aiutarle a trovare e acquistare i prodotti che amano in un’esperienza semplice e senza interruzioni, direttamente dal thread della chat”.

Nello stesso thread di chat, gli utenti potranno tracciare i loro ordini e anche porre domande all’azienda responsabile del prodotto, secondo ambito.com.