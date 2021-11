Instagram offre ai suoi utenti fino a $ 35.000 per la pubblicazione di “bobine”

Sebbene TikTok continui a crescere a un ritmo sorprendente, Instagram sembra determinato a non lasciarlo superare. L’ultima strategia della piattaforma statunitense per attirare e coinvolgere gli utenti è quella di offrire Decine di migliaia di dollari Per coloro che pubblicano “reels”, la versione Instagram dei famosi video di TikTok.

attraverso il tuo programma Bonus rulli estiviL’azienda incoraggia i suoi utenti a creare clip fino a 60 secondi in cambio di ricompense in denaro.

Tuttavia, secondo un altro Rapporto Da TechCrunch, Regole del programma a premi Non sono chiare. Ad esempio, Instagram ha offerto a Maddie Corbin, un’influencer con oltre 50.000 follower, fino a $ 1.000 al mese per i suoi rulli. Lei stessa si è resa conto che altri creatori hanno ricevuto importi diversi.

“Ho visto alcune persone che hanno più follower di me e Possono vincere solo $ 600disse Corbin. Vorrei sapere di più su come funziona. Tutto ciò a cui riesco a pensare è che probabilmente dipende dalle prestazioni dei rulli precedenti”.

Un utente con quasi 24.000 follower su Instagram (molto meno di Corbin) ha ricevuto un’offerta di 800 dollari a ottobre se ha ottenuto 1,7 milioni di visualizzazioni Su tutti i tuoi rulli durante il mese. Questo influencer ha un totale di 1,49 milioni di visualizzazioni e ha ricevuto un compenso $ 689.

Nel frattempo, a nome utente Reddit ha ricevuto un’offerta da $ 35.000 se ottieni più di 58 milioni di visualizzazioni Nel giro di un mese, mentre Miguel Lozada, emittente Twitch con circa 800 follower su Instagram, ha ricevuto la stessa offerta da 8.500 dollari come influencer con 24.000 follower.

Instagram ha spiegato che continua a “testare i pagamenti” in quanto li offre a più creatori e tali ricompense sono attese”.dimenareDurante questa prima fase del progetto.

“Il nostro obiettivo è che i premi diventino più personalizzati nel tempo”, ha sottolineato l’azienda.

Al momento Instagram ti propone queste offerte Solo Per i creatori di contenuti negli Stati Uniti