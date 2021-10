Instagram ti dirà se ha problemi tecnici

Dopo un breve periodo di sofferenza Il più grande collasso globale della sua storiaInstagram sta annunciando una nuova funzionalità che manterrà gli utenti aggiornati sullo stato del loro sistema.

Come spiegato dall’azienda È una dichiarazioneStanno testando una nuova funzionalità attraverso la quale segnaleranno qualsiasi guasto del servizio o problema tecnico all’interno del servizio alimentazione Attività applicativa. Il social network afferma che questa nuova funzionalità è in fase di test iniziale negli Stati Uniti e potrebbe volerci ancora del tempo per svilupparsi completamente e raggiungere altre regioni.

Questa non è l’unica funzionalità che l’azienda prevede di integrare nei prossimi mesi, poiché ha anche annunciato nella stessa dichiarazione che sta sviluppando uno strumento chiamato Account Status. Utilizzandolo, il social network potrà informare l’utente se il suo account rischia di essere sospeso o temporaneamente disabilitato per il mancato rispetto delle regole del servizio. Instagram ci consentirà di presentare ricorso se riteniamo che tu abbia commesso un errore in questo senso. Per fare ciò, abiliterai l’opzione per richiedere una revisione direttamente da questa sezione.

Si prevede che, oltre a questa notizia, Instagram adotterà presto misure relative all’utilizzo della sua piattaforma da parte dei più giovani. Nello specifico, ha annunciato che introdurrà alcuni strumenti volti a tenere gli adolescenti lontani da contenuti dannosi e dall’uso eccessivo del social network. Per fare ciò, il servizio rileverà quando un adolescente ha guardato contenuti potenzialmente dannosi per molto tempo e invierà una notifica Per ricordarti di fare una pausa.

